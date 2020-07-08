【辨公室零食】網購推限時優惠 精選三大本地及日本零食品牌

除了一日三餐之外，零食亦是我們日常生活中不能缺的能量來源！無論在辦公室、家中，煲劇都會「口痕痕」想邊吃零食邊做事。只不過超市零食高卡又高鹽，而且款式不多。以下推介三大零食人氣品牌，既有本土手工製、亦有日本創意零食，而且已登陸「優質食品專頁 - Deluxe」，隔時隨地都可以網購得到！

🔻脆口酥糖之選 - 山手作🔻

山手作主力製作果仁及相關酥糖，以香港作為生產基地，堅持100%香港製造，加上獨家的低溫烘焙技術，糖酥鬆脆可口不黏牙，同時也令果仁保留了原有的營養與香氣，追求健康也同樣吃得滋味。現正在「優質食品專頁 Deluxe」限時7折發售，買滿$350即享免費送遞！

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🔻至尊雜錦蛋捲—蛋捲樂園🔻

蛋捲樂園在港式傳統蛋捲的基礎上特別注入法式風格，以最頂級的食材與最費時的工序，用純手工製造出天然無添加的滋味蛋捲，不但入口鬆脆、口感有層次，而且富有濃郁的牛油與蛋香味，同樣在「Deluxe」上推出特別優惠及購物滿$599享免費送遞服務！

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🔻特色創意零套餐—卡貝鎮🔻

卡貝鎮提供日本各種優質食材及潮流產品，工作時想享受美食卻又懶得下廚？卡貝鎮為你帶來即食鮑魚貝柱鯛魚飯套餐，即叮即煮，2分鐘就能吃到熱騰騰的香飯，配搭山形果汁，滿足一餐所需！現在只需透過「Deluxe」網購滿$300，即可享有免費送遞服務！

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🔻把握最後Deluxe 全單8折優惠🔻

除了網購優惠價格與送遞服務外，在「優質食品專頁 Deluxe」只要購物滿$500再輸入優惠碼，即可再額外再享有8折優惠！優惠至7月12號，把握最後掃貨機會！

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