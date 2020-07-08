【限時優惠】網購專頁Deluxe快閃　Carbon Brews手工啤買三送一

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Carbon Brews成立於2018，是香港新晉的釀酒品牌，並配備了專門為香港而設立的先進釀酒系統。Carbon Brews啤酒的外觀獨特，顏色鮮豔的同時又散發著濃濃的型格氣息，目的是希望打傳統破啤酒男性化、「老土」和苦澀的刻板印象，就連在味道上都刻意加入了水果味道，減少苦味，以獨特的口味及風格闖入香港啤酒市場！

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除了突出的外形外，Carbon Brews的啤酒款式亦都十分多變，全年都會不定時推出新款啤酒，詳情到「優質食品網購專頁 - Deluxe」瀏覽。

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🔻雙重優惠｜滿 $400即免運費 兼享8折優惠🔻

Carbon Brews特設送遞服務，只需消費滿 $400 即可免運費送遞，一排排啤酒直接送家中。如消費滿$500，再輸入８折優惠碼，更享有全單額外在八折優惠，優惠期至7月12號，把握最後時機！

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