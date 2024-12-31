冷衫機洗、手洗怎決定？4招復原「縮水毛衣」　護髮素原來是法寶

毛衣（冷衫）洗壞怎麼辦? 當看到自己洗完毛衣，突然間縮水變小後，內心真的是心痛到不行（早知道我就打電話給媽媽求救了...）



毛衣因為清洗不當而縮小是很多人遇過的困擾，但別急，下面這4個方法，能幫助你救回自己心愛的毛衣，現在拿着手機、毛衣，衝去浴室拯（實）救（驗）看看吧～

4招拯救縮水冷衫 ：（按圖了解）



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即學正確清洗毛衣方法：



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毛衣洗壞拯救法：使用溫水+護髮素

把毛衣浸泡在加入護髮素的溫水中（約30°C），浸泡15-30分鐘。護髮素可以放鬆毛衣纖維，讓毛衣恢復彈性。浸泡後輕輕拉伸毛衣至原本大小，切記不要用力過度以免破壞纖維。

毛衣洗壞拯救法：白醋浸泡法

先準備一盆水，白醋和水以1：3的比例混合，之後把縮小的毛衣泡在水裏約30-60分鐘，因為白醋可以使毛衣的纖維鬆弛，然後輕柔地把毛衣拉成原先的大小即可。

毛衣洗壞拯救法：專業毛衣修復液

擔心自己用護髮素、白醋可能會搞砸心愛的毛衣，其實市面上是有專業的毛衣修復液的！專為縮小毛衣設計的纖維鬆弛劑，只要跟着說明使用，動作輕柔地將毛衣平鋪並拉回原來的形狀就行啦！

毛衣洗壞拯救法：蒸氣法

把手持熨斗調成蒸氣模式，或是拿出掛燙機，讓熨斗和毛衣保持一定的距離，透過蒸氣來讓毛衣的纖維受熱、軟化，蒸燙的過程中，稍微拉伸毛衣，就能讓衣服回歸原貌了。

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拯救毛衣要少量多次

如果你的毛衣已經縮小過度，就會建議分多次慢慢拉伸，不要一次性過度用力，手勁如果太大，很可能會把纖維給拉壞，導致毛衣會整個大變形，少量多次才是最恰當的。

毛衣的正確清洗方法

毛衣材質特殊，清洗不當容易導致變形或損壞。以下是正確的洗滌方法，幫助你維持毛衣的柔軟與美觀：

1. 檢查標籤

毛衣的洗滌標籤上會標示材質及洗滌建議。羊毛或羊絨等高端材質通常需要手洗或乾洗，而混紡材質可以選擇機洗的輕柔模式。有些也會提醒，毛衣是否可機洗，或是建議手洗。

2. 搭配適合洗劑

選擇專用的羊毛或中性洗衣液，避免使用含漂白成分的洗劑，以防損壞纖維或讓毛衣變得粗糙。

3. 擰乾vs脫水

根據洗標來決定毛衣洗法後，如果是手洗的服飾，將毛衣浸泡約5-10分鐘，輕輕揉搓污漬處，切勿用力搓洗或扭轉毛衣，用按壓的方式，把衣服的水分擠出來；機洗則是使用低速脫水，藉此保護毛衣纖維不會因為離心力而變形。

4. 正確晾乾

將毛衣平鋪在乾燥的毛巾上，放在通風處晾乾，避免直接掛起或暴晒，防止變形，「平放晾乾」才能確保毛衣不會變形，保持毛衣的柔軟質感，也能延長使用壽命！

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