洗衫｜洗衣液用完先別慌　廚房常見2物可急救　專家教正確使用法

準備丟衣服進洗衣機才發現洗衣精（洗衣液）見底，這種崩潰瞬間相信不少人都經歷過。與其急忙出門補貨或乾脆放著不洗，其實家裡廚房常備的兩樣東西就能派上用場。



根據美國生活網站Martha Stewart報導，洗衣專家指出，小蘇打粉與白醋是應急救星，不僅取得容易、成本低廉，對付日常輕度髒污和異味效果不輸專業洗劑，重點是幾乎每個家庭廚房都找得到。

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小蘇打白醋這樣用才對！順序放錯恐前功盡棄

專家提醒，正確做法是把「半杯小蘇打粉」直接倒入洗衣機內筒，接著將「半杯白醋」倒進洗劑投入盒或柔軟精槽，讓機器依照不同洗程階段自動注入，最後設定溫水按一般程序清洗即可。

這裡有個關鍵地雷千萬別踩，就是小蘇打與白醋絕對不能事先混合，因為酸鹼一旦提早反應，清潔活性會直接被抵消，等於白忙一場。如果衣物領口或袖口有明顯污漬，還可以用2大匙小蘇打加少許清水調成濃稠糊狀，塗抹在髒污處輕輕搓揉，靜置15至30分鐘軟化污垢，再丟進機器洗滌，去污效果相當有感。

除了小蘇打與白醋，家中若備有硼砂或洗滌鹼（碳酸鈉）也能救急。硼砂偏鹼性，特別擅長分解蛋白質污垢、汗漬和黴斑，適合棉質衣物與童裝，使用時建議先用溫水完全溶解半杯硼砂再倒入內筒，並額外增加一次清水漂洗，避免粉末結塊卡在纖維裡。碳酸鈉去油力更強且帶磨蝕性，很適合清洗工作服和厚重毛巾，同樣要先溶解再使用。

不過專家也特別提醒，羊毛、絲綢或標示只能乾洗的衣物千萬別亂試，否則可能褪色甚至傷害衣料。

說到底，這些廚房常備品終究只是應急方案，遇到頑固髒污或嬌貴材質，還是乖乖等買到適合的洗衣精再處理最保險。下次洗衣精又不小心用完，記得先檢查廚房櫃子，說不定救兵早就在家裡等你了。

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