iPhone上能製作出專屬貼圖與動畫貼圖？幾個步驟DIY有個性Sticker
隨著通訊軟體日漸發達，許多人的打字習慣也漸漸改變，越來越常以貼圖取代文字。因為有畫面感的貼圖相較於冷冰冰的文字，讓人在聊天時更能感受到彼此的情緒，也能增添使用社群的趣味性。
不過，手機內建的表情符號選擇少又沒有變化，許多特定通訊軟體的貼圖也不能跨平台使用，有些還需要花錢購買。而蘋果在 iOS 17 的更新中新推出了「貼圖」的功能，不僅可以將照片做成專屬的貼圖，甚至還能把原況相片做成動畫貼圖，讓你可以隨時隨地發揮創意，製作有趣且免費的貼圖來使用。而製作好的貼圖還會同步到 iCloud 中，可以直接在 iPhone、iPad 和 Mac 等不同裝置上取用。以下將以在 iPhone 中製作貼圖作為示範。
步驟 1：進到照片 App 中，長按欲做成貼圖的主體進行選取，主體可自由移動時代表選取成功。
步驟 2：成功選取到主體之後，照片 App 會自動跳出選項，這時點選「加入貼圖」。
步驟 3：然後貼圖就會顯示在「貼圖選單」中，這樣就是完成加入了。
步驟 4：長按貼圖會出現編輯選項，可以編排貼圖順序或刪除貼圖，也可以為貼圖加入視覺效果。
步驟 5：貼圖有外框、漫畫、立體、閃耀等效果可使用，很像是各式不同風格的貼紙。
步驟 6：若是使用原況相片製作的動畫貼圖，則要在此頁面打開「原況相片」，且不能加入效果。
步驟 7：想要使用貼圖時，只需要打開 iPhone 的螢幕鍵盤，點選鍵盤上的笑臉符號。
步驟 8：自製的貼圖就會自動出現在選單中的最左邊，點選即可使用。
步驟 9：但目前只有在訊息 App 才會如實呈現貼圖與動畫貼圖的動態效果，其它則會以照片形式呈現。
步驟 10：而若要在相片中加入貼圖，則先進到相片的編輯頁面，然後點選「標示」的圖示。
步驟 11：接著按右下方的「+」，然後選擇「加入貼圖」，就會跳出貼圖選單可使用。
步驟 12：貼圖可以自由放大縮小或是調整角度，若沒有加入外框或是貼紙效果，也可以當作去背圖使用。
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