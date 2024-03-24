iPhone上能製作出專屬貼圖與動畫貼圖？幾個步驟DIY有個性Sticker

隨著通訊軟體日漸發達，許多人的打字習慣也漸漸改變，越來越常以貼圖取代文字。因為有畫面感的貼圖相較於冷冰冰的文字，讓人在聊天時更能感受到彼此的情緒，也能增添使用社群的趣味性。



不過，手機內建的表情符號選擇少又沒有變化，許多特定通訊軟體的貼圖也不能跨平台使用，有些還需要花錢購買。而蘋果在 iOS 17 的更新中新推出了「貼圖」的功能，不僅可以將照片做成專屬的貼圖，甚至還能把原況相片做成動畫貼圖，讓你可以隨時隨地發揮創意，製作有趣且免費的貼圖來使用。而製作好的貼圖還會同步到 iCloud 中，可以直接在 iPhone、iPad 和 Mac 等不同裝置上取用。以下將以在 iPhone 中製作貼圖作為示範。

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步驟 1：進到照片 App 中，長按欲做成貼圖的主體進行選取，主體可自由移動時代表選取成功。

步驟 2：成功選取到主體之後，照片 App 會自動跳出選項，這時點選「加入貼圖」。

步驟 3：然後貼圖就會顯示在「貼圖選單」中，這樣就是完成加入了。

步驟 4：長按貼圖會出現編輯選項，可以編排貼圖順序或刪除貼圖，也可以為貼圖加入視覺效果。

步驟 5：貼圖有外框、漫畫、立體、閃耀等效果可使用，很像是各式不同風格的貼紙。

步驟 6：若是使用原況相片製作的動畫貼圖，則要在此頁面打開「原況相片」，且不能加入效果。

步驟 7：想要使用貼圖時，只需要打開 iPhone 的螢幕鍵盤，點選鍵盤上的笑臉符號。

步驟 8：自製的貼圖就會自動出現在選單中的最左邊，點選即可使用。

步驟 9：但目前只有在訊息 App 才會如實呈現貼圖與動畫貼圖的動態效果，其它則會以照片形式呈現。

步驟 10：而若要在相片中加入貼圖，則先進到相片的編輯頁面，然後點選「標示」的圖示。

步驟 11：接著按右下方的「+」，然後選擇「加入貼圖」，就會跳出貼圖選單可使用。

步驟 12：貼圖可以自由放大縮小或是調整角度，若沒有加入外框或是貼紙效果，也可以當作去背圖使用。

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