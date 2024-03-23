如何判斷LINE是被封鎖了？出現1符號代表你遭禁了 這3招就能看出
撰文：風傳媒
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發送訊息給朋友，但對方始終不回應，讓人不禁懷疑自己是否被對方封鎖了，那要如何知道LINE被封鎖呢？就有網友分享判定自己的LINE是否被他人封鎖的方法，只要透過「撥打語音通話」就能確認是否被對方封鎖。
LINE被封鎖怎麼看？出現1符號就是被封鎖
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一名網友於Dcard發文指出，iOS用戶若想知道自己的Line是否被對方封鎖或開啟阻擋訊息，除了透過傳送貼圖確認外，最快的方式是撥打電話，如果被封鎖，撥打畫面會顯示時間，反之，未被封鎖時畫面會有電話圖樣。
另外，有些人得知LINE被封鎖後，會將與對方的聊天室當作記事本使用，但他建議不要在聊天室新增相簿，因為對方只要聊天室還存在，新增相簿對方仍可以看到內容。
貼文曝光後，也有網友分享了另外2種辨識是否被封鎖的方法。第1個方法是在貼圖商店隨機選擇一組貼圖贈送，若被封鎖，畫面會顯示「抱歉，您無法贈送此組貼圖」；若未被封鎖，系統會詢問「確認要送出這組貼圖嗎？」。第二個方法是將對方拉進一個群組，若成功加入群組，則表示對方並未封鎖你，反之，若被封鎖則不會加入群組。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：LINE被封鎖怎麼判斷？用這3招一秒就能看出，出現1符號代表你被封鎖】