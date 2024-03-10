錯傳IG訊息現在可編輯了 聊天室的5大新功能 這樣用聊天更有趣
撰文：風傳媒
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Meta旗下的社群平台Instagram内建聊天室「Direct Message」（俗稱小盒子），即日起加入5大全新功能，包括有：訊息重新編輯、聊天記錄置頂、停用已讀回條、新增聊天主題桌布背景、儲存最愛貼圖。
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Instagram的「Direct Message」五大功能：
一、發送訊息後15分鐘內可重新編輯內容
使用小盒子傳訊息給友人若有誤打內容，可於15分鐘內重新編輯。使用者只要長按該則訊息，即會在跳出選單出現「編輯」選項。對方的介面則會顯示已編輯的提示。
二、聊天記錄置頂
「小盒子」新增「置頂」功能，最多可以置頂3個聊天室，不論是一對一或是群組聊天都適用。使用者只要長按該聊天室，或是將聊天室往左滑動，就會出現「置頂」的選單。
三、停用已讀回條
使用者可以透過手動方式選擇關閉停用已讀回條的顯示。點選「設定」，再點選「訊息和限時動態回覆」，接著選「顯示已讀標記」，即可手動關閉該功能。
四、新增聊天室主題背景
Instagram也新增聊天室主題背景，如：《愛情》、《棒棒糖》、《沙丘：第二部》與《降世神通：最後的氣宗》。使用者點選某個聊天室名稱後，點選「主題」，即可從選單列表選擇要套用的主題背景。
五、儲存最愛貼圖
在訊息中長按想要保存的貼圖，就可以儲存自己常使用、喜愛的貼圖，讓傳訊息更方便。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：IG傳錯訊息「可編輯」了！聊天室推5大新功能 如何操作一次看】