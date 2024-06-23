Google雲端硬碟一鍵設定檔案權限　分享資料不一定要透過電郵新增

在 Google 雲端硬碟要共用檔案時，每次都要一個一個輸入信箱增加使用者嗎？其實不用這麼麻煩，只需要透過更改資料的權限，就可以利用連結將檔案共享出去，而擁有連結的人皆可以對資料進行檢視、註解或是編輯等，快速又方便。不過要特別注意的是，倘若是隱私性相對高的內容，可能就比較不適用此方法。



Google雲端硬碟一鍵設定。（T客邦提供）

步驟 1：在欲更改權限檔案的右上角選擇「更多」的圖示，並在共用的列表中再點選共用的選項。

Google雲端硬碟設定（T客邦提供）

步驟 2：再來將一般存取權中的「限制」，更改為「知道連結的任何人」。

Google雲端硬碟設定（T客邦提供）

步驟 3：接著就可以調整除了擁有存取權的使用者外，其餘知道連結的人具有何種資料權限。

Google雲端硬碟設定（T客邦提供）

步驟 4：調整完權限後再按「複製連結」，即可將檔案共用給其他使用者。

Google雲端硬碟設定（T客邦提供）

步驟 5：另外，也可以透過打開的資料內右上方「共用」的選項，以相同方式設定權限。

Google雲端硬碟設定（T客邦提供）

步驟 6：若權限為「加註者」，知道連結的使用者皆可透過「註解」的方式給予修改建議。

Google雲端硬碟設定（T客邦提供）

延伸閱讀：如何使用Instagram限動剪裁貼圖功能？6個步驟為Reels短片加樂趣

+ 9

【本文獲「T客邦」授權轉載。】