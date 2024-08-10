iPhone用家專享　4步驟教你使用iMessage隱藏特效訊息：隱形墨水

對 iPhone 用戶來說，如果對方也是 iPhone 時，透過 iMessage 傳送訊息除了免費之外，還有許多貼圖及特效可以使用。



例如要傳送文字或圖片訊息時，可以透過「隱形墨水」，將傳送的內容先覆蓋一層類似毛玻璃的特效遮住內容，對方要讀取內容時，得先點選特效，才能讓內容浮現出。這不僅好玩，也可以稍微隱藏特別的訊息內容，不讓旁人一眼看見。

步驟 1：

開啟 iMessage 的聊天視窗，點選左下角的「+」。

步驟 1：開啟 iMessage 的聊天視窗，點選左下角的「+」。（T客邦提供）

步驟 2：

於功能選單中，選擇「相機」或「照片」，此以照片為例。

步驟 2：於功能選單中，選擇「相機」或「照片」，此以照片為例。（T客邦提供）

步驟 3：

選擇要傳送的照片後，按下訊息框右側的向上箭頭圖示。

步驟 3：選擇要傳送的照片後，按下訊息框右側的向上箭頭圖示。（T客邦提供）

步驟 4：

於展開的功能選單中，點選「隱形墨水」。

步驟 4：於展開的功能選單中，點選「隱形墨水」。（T客邦提供）

步驟 5：

此時傳送出去的圖片，看起來就像覆蓋了一層毛玻璃，再按下傳送。

步驟 5：此時傳送出去的圖片，看起來就像覆蓋了一層毛玻璃，再按下傳送。（T客邦提供）

步驟 6：

想要看清楚圖片內容，必須手指點選圖片，才能慢慢顯現出原圖。

步驟 6：想要看清楚圖片內容，必須手指點選圖片，才能慢慢顯現出原圖。（T客邦提供）

延伸閱讀：iPhone用家必學 6步驟輕鬆關閉App通知 惱人廣告推送不再出現（點擊連結看全文）

+ 1

延伸閱讀：Apple Podcast逐字稿功能 6個步驟輕鬆學會 還能成外語學習利器（點擊連結看全文）

+ 1

【本文獲「T客邦」授權轉載。】