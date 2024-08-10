iPhone用家專享 4步驟教你使用iMessage隱藏特效訊息：隱形墨水
撰文：T客邦
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對 iPhone 用戶來說，如果對方也是 iPhone 時，透過 iMessage 傳送訊息除了免費之外，還有許多貼圖及特效可以使用。
例如要傳送文字或圖片訊息時，可以透過「隱形墨水」，將傳送的內容先覆蓋一層類似毛玻璃的特效遮住內容，對方要讀取內容時，得先點選特效，才能讓內容浮現出。這不僅好玩，也可以稍微隱藏特別的訊息內容，不讓旁人一眼看見。
步驟 1：
開啟 iMessage 的聊天視窗，點選左下角的「+」。
步驟 2：
於功能選單中，選擇「相機」或「照片」，此以照片為例。
步驟 3：
選擇要傳送的照片後，按下訊息框右側的向上箭頭圖示。
步驟 4：
於展開的功能選單中，點選「隱形墨水」。
步驟 5：
此時傳送出去的圖片，看起來就像覆蓋了一層毛玻璃，再按下傳送。
步驟 6：
想要看清楚圖片內容，必須手指點選圖片，才能慢慢顯現出原圖。
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