IG帳號的隱藏功能　6步驟輕鬆查詢動態紀錄　誰曾點讚留言秒知

你有沒有曾經在滑 Instagram 時，突然想要找以前滑到過的貼文，卻不知道該從何找起的經驗？當時沒有收藏起來也不要緊，IG 其實都幫你把過往的活動紀錄偷偷記下來了！



從建立帳號並登入使用的那刻起，只要是曾經按讚、留言過的內容，都可以在「你的動態」中找到，也可以從這個功能看看自己有沒有什麼不可告人的黑歷史。

步驟 1：第一步先進到個人主頁，並在右上角點選「更多」的圖示。

步驟 1：第一步先進到個人主頁，並在右上角點選「更多」的圖示。（T客邦提供）

步驟 2：接著在「如何使用 Instagram」中，找到「你的動態」。

步驟 2：接著在「如何使用 Instagram」中，找到「你的動態」。（T客邦提供）

步驟 3：就可以看到說讚的內容、留言、標籤等類別可以選擇。

（T客邦提供）

步驟 4：而進到查看頁面後，還能調整排序方式、設定時間區段，以方便查找。

步驟 4：而進到查看頁面後，還能調整排序方式、設定時間區段，以方便查找。（T客邦提供）

步驟 5：另外，也可以篩選要找的是「貼文」還是「Reels 連續短片」。

步驟 5：另外，也可以篩選要找的是「貼文」還是「Reels 連續短片」。（T客邦提供）

步驟 6：而如果要將調整項改回預設狀態，則將上方列表拉到最右邊，按下「全部清除」即可。

步驟 6：而如果要將調整項改回預設狀態，則將上方列表拉到最右邊，按下「全部清除」即可。（T客邦提供）

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