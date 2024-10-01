iPhone有遭竊保護功能？6步驟保護你的隱私　iOS 17.3版以後可用

Apple 自 iOS 17.3 開始增設了 iPhone 遭竊裝置保護的新功能，只要開啟遭竊保護裝置，就能限制某些功能必須用 Face ID 或 Touch ID 解鎖才能使用，



例如查看或使用 iCloud 鑰匙圈中儲存的密碼或金鑰。iOS 17.4 更新增了可以選擇在熟悉地點如：住家、公司等不需要安全延遲的時間。

遭竊裝置防護（T客邦提供）

透過以下步驟開啟，就可以增強 iPhone 的安全性。

步驟 1：

在 iPhone 中開啟「設定」App。

步驟 1：在 iPhone 中開啟「設定」App。（T客邦提供）

步驟 2：

下拉選單，找到並點選「Face ID 與密碼」選項。

步驟 2：下拉選單，找到並點選「Face ID 與密碼」選項。（T客邦提供）

步驟 3：

輸入 iPhone 的裝置密碼。

步驟 3：輸入 iPhone 的裝置密碼。（T客邦提供）

步驟 4：

下拉選單，找到並點選「遭竊裝置防護」選項。

步驟 4：下拉選單，找到並點選「遭竊裝置防護」選項。（T客邦提供）

步驟 5：

進入選單後，開啟「遭竊防護裝置」選項。

步驟 5：進入選單後，開啟「遭竊防護裝置」選項。（T客邦提供）

步驟 6：

開啟後下方就會出現「需要安全延遲」的選單，可選擇「位處於熟悉地點」或者「永遠」。

步驟 6：開啟後下方就會出現「需要安全延遲」的選單，可選擇「位處於熟悉地點」或者「永遠」。（T客邦提供）

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