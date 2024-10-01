iPhone有遭竊保護功能？6步驟保護你的隱私 iOS 17.3版以後可用
撰文：T客邦
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Apple 自 iOS 17.3 開始增設了 iPhone 遭竊裝置保護的新功能，只要開啟遭竊保護裝置，就能限制某些功能必須用 Face ID 或 Touch ID 解鎖才能使用，
例如查看或使用 iCloud 鑰匙圈中儲存的密碼或金鑰。iOS 17.4 更新增了可以選擇在熟悉地點如：住家、公司等不需要安全延遲的時間。
透過以下步驟開啟，就可以增強 iPhone 的安全性。
步驟 1：
在 iPhone 中開啟「設定」App。
步驟 2：
下拉選單，找到並點選「Face ID 與密碼」選項。
步驟 3：
輸入 iPhone 的裝置密碼。
步驟 4：
下拉選單，找到並點選「遭竊裝置防護」選項。
步驟 5：
進入選單後，開啟「遭竊防護裝置」選項。
步驟 6：
開啟後下方就會出現「需要安全延遲」的選單，可選擇「位處於熟悉地點」或者「永遠」。
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