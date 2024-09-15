AI生成圖片功能可製作專業產品宣傳照？5分鐘速成方法一文學會

對許多賣家來說，要想要產品獲得更多買家的青睞，除了價格之外，外在的包裝同樣不可或缺，不過聘請專業的攝影師拍攝商業照片，也是一筆不小的成本。因此，透過現在流行的 AI 生成工具，或許也是另一種不錯解決方案。



在坊間眾多的工具當中，Flair.ai 是一款專為商攝而生的 AI 應用，只需上傳想要製作宣傳照片的產品圖，就能替你去背，並依照你提供的 Prompt 生成適合的背景，此外，Flair.ai 也提供許多範本以及基礎素材元件，能夠加入一起生成，可簡化詠唱生成的難度並提供更多變化。

Flair.ai 網址：https://flair.ai/



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步驟 1：進入首頁後按下「Get Started」，然後註冊一組新帳號或以Google帳號登入。

步驟 2：登入後點擊「Creat New Project」。

步驟 3：接著就會進入操作介面，首先要先將產品圖片置入到左邊的欄位內。

步驟 4：直接把圖片檔拖移進來，按下「Remove」即可進行去背。

步驟 5：輸入簡單的產品描述，按下「Continue」。

步驟 6：接著可以點選左側「Elements」來加新增畫面元素。

步驟 7：網站提供動植物、水果、食物等多種類型物件，此處以新增一個底座為例。

步驟 8：點擊該物件可以設定圖片的性質、前後以及顏色等等，部分進階功能僅限付費用戶。

步驟 9：接著回到「Generate」項目，首先可以先挑選一個合適的範本。

步驟 10：接著切換到「Editor」分頁，添加所需的 Prompt 以及相關的生成設定。

步驟 11：最後按下綠色「Generate」按鈕，便會生成出接近商業攝影般的產品照。

步驟 12：在圖片上按滑鼠右鍵選擇「Download」即可把圖片下載至電腦。

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