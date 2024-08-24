IG帳號被盜怎麼辦？過來人教這2招有機會救回　雙重認證一定要開

社群網站已經是民眾生活中不可或缺的一部分，但近日許多民眾明明就沒有點奇怪連結，IG帳號卻有被盜的情況，讓人不勝其擾。現在就來看看，被盜的當下怎麼辦，以及怎麼預防IG被盜。



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IG被盜怎麼辦？如何搶回帳號？

狀況1：IG被盜後還可以登入

1. 登出所有帳號

根據《風傳媒》記者instagram帳號被盜經驗，如果盜用者還在使用你帳號，建議第一步可以登出所有社群媒體的帳號，步驟如下。

IG設定→帳號管理中心→密碼和帳號安全→你登入的位置→點選帳號→選擇裝置已登出→全部登出



若遇到厲害的盜帳號者，會有一種例外發生，就是你登入後不久，就會馬上被登出，此時就是要跟盜帳者比手速，看誰按下登出比較快。

2. 更改密碼

將帳號全部登出後，就可以重新登入，並重新設置密碼。

IG設定→帳號管理中心→密碼和帳號安全→變更密碼→點選帳號→輸入目前密碼與新密碼→更改密碼



做完以上步驟，就代表已經更新好新密碼，可以繼續使用了。165反詐騙專線，或是撥打110報警。

狀況2：IG無法登入，信箱、密碼都被改

第二種狀況難度比較高，可能會發現自己的帳號被登出，而且帳號密碼，甚至是信箱都會被盜用者改掉。如果遇到這種狀況，可以請有互相追蹤的朋友幫忙驗證來取回帳號。

IG登入頁面→點選忘記密碼→輸入用戶帳號或是信箱→點擊「無法重設密碼嗎？」→到信箱接收驗證碼並在IG中輸入→點擊「嘗試其他方法，尋求協助」→在「尋求支援」中選擇我的帳號遭人盜用→提供IG其他安全可用的信箱→選擇「向朋友尋求協助」→再次輸入安全碼→等待朋友驗證（可能會花一些時間）



要留意Instagram的安全問題（unsplash@mourizal-zativa）

怎麼預防IG被盜

1. 開啟雙重認證設定

雙重認證就是在登入時，除了需要輸入帳號密碼外，還需要輸入登入驗證碼，以此加強帳號安全性。目前雙重認證提供使用簡訊（SMS）驗證碼或第三方驗證應用程式產生登入驗證碼。

IG雙重認證說明：https://help.instagram.com/1582474155197965?cms_id=1582474155197965



簡訊（SMS）或WhatsApp驗證碼：

IG設定→帳號管理中心→密碼和帳號安全→雙重驗證→簡訊（SMS）或WhatsApp開啟→輸入手機號碼→輸入您手機號碼收到的代碼→完成

第三方驗證應用程式：

IG設定→帳號管理中心→密碼和帳號安全→雙重驗證→驗證應用程式→按照畫面上的指示操作

2. 檢查電子郵件

若覺得雙重認證太麻煩，可以多多查看電子郵件，如果有異常登入，IG通常會透過電子郵件提醒用戶。

IG被盜後向朋友道歉的範本

如果被盜用時，對方有用帳號亂發送訊息等…可以將以下範文發在限時動態，或是個別發送給有被傳送詐騙訊息的好友：

非常抱歉，我的帳號剛剛被盜用了，所有發送任何訊息、借錢的都不是我，如果有被詐騙請馬上撥打110或165。也提醒大家IG雙重認證一定要開，請大家一定要小心！



延伸閱讀：怎麼偷看對方IG限動不被發現？這小技巧可實現 還可用第三方軟件（點擊連結看原文）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：IG被盜無法登入怎麼辦？過來人用2招搶回帳號，保護帳號1設定一定要開】