Windows Defender教學　6步驟限制CPU使用率　提升低階電腦效能

在 Windows 10/11 系統中，Windows Defender 會自動在背景掃描，來確保電腦檔案的安全性，且 CPU 使用率達 50%，對於一些中高階 CPU 來說，可能不會造成影響，但若是電腦的 CPU 較為低階，就有可能會覺得電腦卡卡。



此時，可手動限制 Windows Defender 的 CPU 使用率，但這也表示會讓掃描速度變慢，使用者可自行斟酌。

手動限制 Windows Defender 的 CPU 使用率

步驟 1：透過「Win + R」快捷鍵打開搜尋功能， 輸入「gpedit.msc」，並按下「確定」。

步驟 1：透過「Win + R」快捷鍵打開搜尋功能， 輸入「gpedit.msc」，並按下「確定」。（T客邦提供）

步驟 2：打開「本機群組原則編輯器」，點選「系統管理範本」，找到「Windows 元件」。

步驟 2：打開「本機群組原則編輯器」，點選「系統管理範本」，找到「Windows 元件」。（T客邦提供）

步驟 3：接著找到「Microsoft Defender 防毒軟體」，再點選「掃描」。

步驟 3：接著找到「Microsoft Defender 防毒軟體」，再點選「掃描」。（T客邦提供）

步驟 4：在視窗最右邊找到「指定掃描期間的 CPU 使用率百分比上限」，並點兩下打開。

步驟 4：在視窗最右邊找到「指定掃描期間的 CPU 使用率百分比上限」，並點兩下打開。（T客邦提供）

步驟 5：這裡可更改「指定掃描期間的 CPU 使用率百分比上限」數字，預設為 50，最低為 5。

步驟 5：這裡可更改「指定掃描期間的 CPU 使用率百分比上限」數字，預設為 50，最低為 5。（T客邦提供）

步驟 6：打開系統內建的 PowerShell，輸入「Get -MpPreference | select ScanAvgCPULoadFactor」，可檢查是否為上步驟設定值，以確認是否成功。

步驟 6：打開系統內建的 PowerShell，輸入「Get -MpPreference | select ScanAvgCPULoadFactor」，可檢查是否為上步驟設定值，以確認是否成功。（T客邦提供）

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