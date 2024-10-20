Windows Defender教學 6步驟限制CPU使用率 提升低階電腦效能
撰文：T客邦
出版：更新：
在 Windows 10/11 系統中，Windows Defender 會自動在背景掃描，來確保電腦檔案的安全性，且 CPU 使用率達 50%，對於一些中高階 CPU 來說，可能不會造成影響，但若是電腦的 CPU 較為低階，就有可能會覺得電腦卡卡。
此時，可手動限制 Windows Defender 的 CPU 使用率，但這也表示會讓掃描速度變慢，使用者可自行斟酌。
手動限制 Windows Defender 的 CPU 使用率
步驟 1：透過「Win + R」快捷鍵打開搜尋功能， 輸入「gpedit.msc」，並按下「確定」。
步驟 2：打開「本機群組原則編輯器」，點選「系統管理範本」，找到「Windows 元件」。
步驟 3：接著找到「Microsoft Defender 防毒軟體」，再點選「掃描」。
步驟 4：在視窗最右邊找到「指定掃描期間的 CPU 使用率百分比上限」，並點兩下打開。
步驟 5：這裡可更改「指定掃描期間的 CPU 使用率百分比上限」數字，預設為 50，最低為 5。
步驟 6：打開系統內建的 PowerShell，輸入「Get -MpPreference | select ScanAvgCPULoadFactor」，可檢查是否為上步驟設定值，以確認是否成功。
延伸閱讀：Windows系統下如何擷取影片畫面？內建功能教學 簡單6步驟完成（點擊連結看全文）
+2
iPhone也能一鍵啟動Google Lens功能？6個步驟設定但有1條件限制1分鐘學會在Windows電腦上 輕鬆找回Wi-Fi密碼：勾選顯示字元iPhone有遭竊保護功能？6步驟保護你的隱私 iOS 17.3版以後可用AI生成圖片功能可製作專業產品宣傳照？5分鐘速成方法一文學會IG災情再現 典藏功能出現被凍結 3簡單步驟保存你的珍貴回憶Apple Podcast逐字稿功能 6個步驟輕鬆學會 還能成外語學習利器Google相簿將有新功能 照片轉到iCloud變得容易 5步驟快速搬家
【本文獲「T客邦」授權轉載。】