Apple Podcast逐字稿功能 6個步驟輕鬆學會 還能成外語學習利器
撰文：T客邦
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許多人都會利用收聽不同語言的 Podcast 節目，練習自己的外語聽力，但聽到不會的單字時，往往都只能用讀音去猜拼音。
而蘋果在 iOS 17.4 的更新中，為 Apple Podcast 加入逐字稿的功能，透過 AI 自動生成，再搭配內建的翻譯使用，可以更輕鬆地吸收新知。不過，目前僅有英文、法文、德文和西班牙文有逐字稿的功能。
步驟 1：
第一步先進到該集節目中，並點選左下角「逐字稿」的圖示。
步驟 2：
Podcast 就會跳出該集節目的逐字稿，還會動態顯示當下播到的字句。
步驟 3：
也可以透過滑動點選播放指定的段落。若要搜尋特定單字，則先按下底下的「搜尋」鍵。
步驟 4：
接著輸入欲查詢的字詞，系統就會標示出在當集節目中，所有提及該內容的位置。
步驟 5：
另外在節目資訊中，也可以找到逐字稿，點擊即可看到整集內容的完整字幕。
步驟 6：
而只要長按文字選取段落，找到並點選工具列中的「翻譯」，就可以直接看到翻譯結果。
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【本文獲「T客邦」授權轉載。】