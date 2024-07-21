Apple Podcast逐字稿功能　6個步驟輕鬆學會　還能成外語學習利器

許多人都會利用收聽不同語言的 Podcast 節目，練習自己的外語聽力，但聽到不會的單字時，往往都只能用讀音去猜拼音。



而蘋果在 iOS 17.4 的更新中，為 Apple Podcast 加入逐字稿的功能，透過 AI 自動生成，再搭配內建的翻譯使用，可以更輕鬆地吸收新知。不過，目前僅有英文、法文、德文和西班牙文有逐字稿的功能。

步驟 1：

第一步先進到該集節目中，並點選左下角「逐字稿」的圖示。

步驟 1：第一步先進到該集節目中，並點選左下角「逐字稿」的圖示。（T客邦提供）

步驟 2：

Podcast 就會跳出該集節目的逐字稿，還會動態顯示當下播到的字句。

步驟 2：Podcast 就會跳出該集節目的逐字稿，還會動態顯示當下播到的字句。（T客邦提供）

步驟 3：

也可以透過滑動點選播放指定的段落。若要搜尋特定單字，則先按下底下的「搜尋」鍵。

步驟 3：也可以透過滑動點選播放指定的段落。若要搜尋特定單字，則先按下底下的「搜尋」鍵。（T客邦提供）

步驟 4：

接著輸入欲查詢的字詞，系統就會標示出在當集節目中，所有提及該內容的位置。

步驟 4：接著輸入欲查詢的字詞，系統就會標示出在當集節目中，所有提及該內容的位置。（T客邦提供）

步驟 5：

另外在節目資訊中，也可以找到逐字稿，點擊即可看到整集內容的完整字幕。

步驟 5：另外在節目資訊中，也可以找到逐字稿，點擊即可看到整集內容的完整字幕。 （T客邦提供）

步驟 6：

而只要長按文字選取段落，找到並點選工具列中的「翻譯」，就可以直接看到翻譯結果。

步驟 6：而只要長按文字選取段落，找到並點選工具列中的「翻譯」，就可以直接看到翻譯結果。（T客邦提供）

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