OpenAI推出新功能　Canvas協助創作與程式開發　還支援運行Python

OpenAI 早前在直播活動中宣佈，其寫作和程式工具 Canvas 將向所有 ChatGPT 使用者開放，同時新增多項功能。



Canvas 最早於今年 10 月推出，是一款結合人工智慧的寫作與程式工具，先前僅提供給 ChatGPT Plus、Teams、Edu 和 Enterprise 的付費訂閱使用者提供。現在就算你是免費用戶也可以使用。

文章目錄

1. 如何開始使用畫布（Canvas）？

2. 畫布（Canvas）的功能有哪些?

3. 範例:利用畫布來創作故事

4. 畫布（Canvas）支援運行 Python 程式碼

5. 內建 Canvas 的自訂 GPT



「這是我們測試了幾個月的產品，」OpenAI 首席產品長 Kevin Weil 表示，

「我們現在為 Canvas 引入了運行 Python 程式碼的能力，同時也讓其支援自訂 GPT。」

Canvas協助創作與程式開發（OpenAI）

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OpenAI 發佈了三個重要更新：

- Canvas 向所有使用者開放並內建到主要模型中，使用者無需額外操作即可使用。

- Canvas 現在支援直接運行 Python 程式碼，使用者可以看到程式碼生成的文字或圖形結果。

- Canvas 內建到自訂 GPT 中，使其具備 Canvas 的強大功能。



如何開始使用畫布（Canvas）？

從今天起，Canvas 將直接內建到 GPT-4o 中，使用者無需再通過模型選擇器切換到帶有 Canvas 的 GPT-4o。對於某些提示或貼上的文字，Canvas 會自動打開。目前，這一功能僅支援 ChatGPT 的網頁版和 Windows 應用版本。

Canvas 能夠幫助使用者將一個故事創意擴展成完整的作品。如果你打開 ChatGPT 的介面，從今天起會發現撰寫區有一個新按鈕，可以查看所有可用工具，其中包括「畫布」 Canvas的功能。

Canvas協助創作與程式開發（T客邦提供）

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畫布（Canvas）的功能有哪些?

雖然叫畫布（Canvas），但他主要是寫作以及程式工具，是用來進行更長篇或複雜內容編輯的功能，你可以把這理解成是一種人類與AI互動寫作的方式，適合以下情境：

1. 撰寫長篇文章或文件：

如果你需要編寫一篇詳細的技術文章、操作指南，或者是一個完整的故事，畫布是理想的選擇。

2. 程式碼編輯：

畫布可以用於編輯程式碼片段，例如 Python 腳本、HTML 網頁或其他語言的完整程式。

它支援多種程式語言的格式化。

3. 多次修改與反覆調整：

當你需要反覆修改內容、重組段落、或進行深入校對時，畫布讓你可以更方便地進行細節調整。

4. 團隊協作草稿：

若需要與其他人分享或共同編輯內容，畫布是一個能保持條理清晰的平台。

範例:利用畫布來創作故事

你可以在 Canvas 中創作故事，比如：「幫我為孩子們寫一個關於如何與其他孩子們樂於分享的故事」

Canvas協助創作與程式開發（T客邦提供）

生成之後，你可以看到右下角有一個「編輯建議」黑色圓形圖示。

Canvas協助創作與程式開發（T客邦提供）

在右下方的諸多選項中，你還可以讓 ChatGPT 按照更多要求繼續編輯文字，這裡出現的選項可以調整文章長度、潤飾程度以及閱讀等級。我們在「閱讀等級」這裡點選後，會依照大學、初中、幼稚園的程度讓你選擇。

當我們選擇幼稚園的程度時，寫出來的文章會重新調整內容難度，變成適合幼稚園閱讀的程度。

目前這部分還有很多人在研究，Stability AI 研究主管 Tanishq Mathew Abraham 表示，Canvas 看起來有點像一個 AI 增強的 Google Docs。

Canvas協助創作與程式開發（T客邦提供）

畫布（Canvas）可以運行 Python 程式碼

此次發佈 OpenAI 還對 Canvas 進行了升級，使其支援運行 Python 程式碼、貼上更多文字，並可在自訂 GPT 中啟動。

使用者可以將 Python 程式碼貼上到 ChatGPT 中，系統可能會自動打開 Canvas。此前，使用者需要手動複製程式碼並在自己的系統中運行，無法直接驗證生成或修改的程式碼是否有效。現在，Canvas可以用來做程式碼審核、轉換程式語言、修bug、新增日誌和註釋。更重要的是，現在使用者可以直接在 Canvas 中運行程式碼，進行測試和驗證。功能更接近 Anthropic 的 Claude Artifacts 以及 Anysphere的Cursor。

內建 Canvas 的自訂 GPT

對於建立自訂 GPT 的使用者，Canvas 將預設內建，但使用者仍可自由設定其助手何時以及是否需要打開 Canvas。

對於現有的自訂 GPT，OpenAI 並未將 Canvas 設定為默認功能，以避免影響這些模型的現有使用方式。不過，使用者可以通過自訂 GPT 的設定選項手動新增 Canvas 功能。

OpenAI解釋說，這部分功能實際上載入了一個 WebAssembly 的 Python 模擬器，這允許使用者載入幾乎任何 Python 庫並幾乎瞬間運行程式碼。

引入 Canvas 能讓自訂 GPT 的功能與基礎版 ChatGPT 同樣強大，同時還支援更多滿足使用者需求的定製化功能。

OpenAI 表示，計畫在近期持續最佳化 Canvas，並推出更多新功能。

像 Canvas 和 Artifacts 這樣的功能，體現了模型開發者在使用者介面領域的競爭態勢。隨著使用者對更實用功能的需求不斷增加，這些功能正成為吸引使用者持續使用聊天平台的關鍵。

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】