OpenAI推出新功能 Canvas協助創作與程式開發 還支援運行Python
OpenAI 早前在直播活動中宣佈，其寫作和程式工具 Canvas 將向所有 ChatGPT 使用者開放，同時新增多項功能。
Canvas 最早於今年 10 月推出，是一款結合人工智慧的寫作與程式工具，先前僅提供給 ChatGPT Plus、Teams、Edu 和 Enterprise 的付費訂閱使用者提供。現在就算你是免費用戶也可以使用。
文章目錄
1. 如何開始使用畫布（Canvas）？
2. 畫布（Canvas）的功能有哪些?
3. 範例:利用畫布來創作故事
4. 畫布（Canvas）支援運行 Python 程式碼
5. 內建 Canvas 的自訂 GPT
「這是我們測試了幾個月的產品，」OpenAI 首席產品長 Kevin Weil 表示，
「我們現在為 Canvas 引入了運行 Python 程式碼的能力，同時也讓其支援自訂 GPT。」
OpenAI 發佈了三個重要更新：
- Canvas 向所有使用者開放並內建到主要模型中，使用者無需額外操作即可使用。
- Canvas 現在支援直接運行 Python 程式碼，使用者可以看到程式碼生成的文字或圖形結果。
- Canvas 內建到自訂 GPT 中，使其具備 Canvas 的強大功能。
如何開始使用畫布（Canvas）？
從今天起，Canvas 將直接內建到 GPT-4o 中，使用者無需再通過模型選擇器切換到帶有 Canvas 的 GPT-4o。對於某些提示或貼上的文字，Canvas 會自動打開。目前，這一功能僅支援 ChatGPT 的網頁版和 Windows 應用版本。
Canvas 能夠幫助使用者將一個故事創意擴展成完整的作品。如果你打開 ChatGPT 的介面，從今天起會發現撰寫區有一個新按鈕，可以查看所有可用工具，其中包括「畫布」 Canvas的功能。
畫布（Canvas）的功能有哪些?
雖然叫畫布（Canvas），但他主要是寫作以及程式工具，是用來進行更長篇或複雜內容編輯的功能，你可以把這理解成是一種人類與AI互動寫作的方式，適合以下情境：
1. 撰寫長篇文章或文件：
如果你需要編寫一篇詳細的技術文章、操作指南，或者是一個完整的故事，畫布是理想的選擇。
2. 程式碼編輯：
畫布可以用於編輯程式碼片段，例如 Python 腳本、HTML 網頁或其他語言的完整程式。
它支援多種程式語言的格式化。
3. 多次修改與反覆調整：
當你需要反覆修改內容、重組段落、或進行深入校對時，畫布讓你可以更方便地進行細節調整。
4. 團隊協作草稿：
若需要與其他人分享或共同編輯內容，畫布是一個能保持條理清晰的平台。
範例:利用畫布來創作故事
你可以在 Canvas 中創作故事，比如：「幫我為孩子們寫一個關於如何與其他孩子們樂於分享的故事」
生成之後，你可以看到右下角有一個「編輯建議」黑色圓形圖示。
在右下方的諸多選項中，你還可以讓 ChatGPT 按照更多要求繼續編輯文字，這裡出現的選項可以調整文章長度、潤飾程度以及閱讀等級。我們在「閱讀等級」這裡點選後，會依照大學、初中、幼稚園的程度讓你選擇。
當我們選擇幼稚園的程度時，寫出來的文章會重新調整內容難度，變成適合幼稚園閱讀的程度。
目前這部分還有很多人在研究，Stability AI 研究主管 Tanishq Mathew Abraham 表示，Canvas 看起來有點像一個 AI 增強的 Google Docs。
畫布（Canvas）可以運行 Python 程式碼
此次發佈 OpenAI 還對 Canvas 進行了升級，使其支援運行 Python 程式碼、貼上更多文字，並可在自訂 GPT 中啟動。
使用者可以將 Python 程式碼貼上到 ChatGPT 中，系統可能會自動打開 Canvas。此前，使用者需要手動複製程式碼並在自己的系統中運行，無法直接驗證生成或修改的程式碼是否有效。現在，Canvas可以用來做程式碼審核、轉換程式語言、修bug、新增日誌和註釋。更重要的是，現在使用者可以直接在 Canvas 中運行程式碼，進行測試和驗證。功能更接近 Anthropic 的 Claude Artifacts 以及 Anysphere的Cursor。
內建 Canvas 的自訂 GPT
對於建立自訂 GPT 的使用者，Canvas 將預設內建，但使用者仍可自由設定其助手何時以及是否需要打開 Canvas。
對於現有的自訂 GPT，OpenAI 並未將 Canvas 設定為默認功能，以避免影響這些模型的現有使用方式。不過，使用者可以通過自訂 GPT 的設定選項手動新增 Canvas 功能。
OpenAI解釋說，這部分功能實際上載入了一個 WebAssembly 的 Python 模擬器，這允許使用者載入幾乎任何 Python 庫並幾乎瞬間運行程式碼。
引入 Canvas 能讓自訂 GPT 的功能與基礎版 ChatGPT 同樣強大，同時還支援更多滿足使用者需求的定製化功能。
OpenAI 表示，計畫在近期持續最佳化 Canvas，並推出更多新功能。
像 Canvas 和 Artifacts 這樣的功能，體現了模型開發者在使用者介面領域的競爭態勢。隨著使用者對更實用功能的需求不斷增加，這些功能正成為吸引使用者持續使用聊天平台的關鍵。
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