OpenAI發布最強影片生成模型Sora　一文看清誰可使用及收費如何

OpenAI正式發布影片生成模型Sora Turbo，全球多數地區的ChatGPT Plus和Pro訂閱用戶即日起都能使用。



OpenAI在美西時間12月9日的直播中，正式發布影片生成模型Sora Turbo，除了歐洲地區用戶還要再稍候，全球多數地區的ChatGPT Plus和Pro訂閱用戶，即日起都可以透過Sora的官方網站，使用OpenAI最新推出的影片生成功能。

最強影片生成模型Sora：

OpenAI最強影片生成模型Sora解密：



Sora是什麼意思？

開發團隊以「天空」的日文發音命名，表示「無限的創造潛力」



誰能用Sora？

英國、瑞士和歐洲經濟區以外的ChatGPT Plus和Pro的訂閱用戶



Sora方案限制？

不包含在ChatGPT Team、Enterprise或Edu中，此外，目前18歲以下用戶也無法使用Sora



Sora特色？

多元素材轉影片、自定義修改影片內容，以及Storyboard逐幀剪輯影片



使用者輸入文字敘述，就能生成多版本的影片。 （OpenAI）

今年2月，OpenAI首度亮相Sora預覽版本，經過10個月的模型調整，OpenAI稱新版本Sora Turbo，比預覽版的模型速度更快、效能更高。

透過Sora，使用者可以生成解析度最高1080p、時間最長20秒的影片，並且能夠自行調控影片呈現的縱橫比。至於影片內容，使用者除了可以輸入文本來轉換成影片，也可以上傳既有的照片或影片素材，讓Sora以此基礎擴展、融合成動態影片。

除了簡易操作就能生成循環播放影片，OpenAI還同時發布全新工具Storyboard，與所有影音剪輯軟體相同，使用者可以在Storyboard上以時間軸逐幀的方式，自由剪接影片，只不過，這裡的影片內容，一樣可以藉由輸入多媒體指令，讓Sora協助生成。

用戶在Storyboard可以逐幀設計影片，Sora還會自動生成影片描述。（OpenAI）

除此之外，Sora的Explore區塊，則是一個創作者社群，集結了所有用戶生成的影片，使用者可以從中了解每支影片的生成方式，激發創意點子，同時學習如何善用Sora功能，並且Explore功能開放給所有人使用。

影音生成的深偽挑戰，OpenAI如何接招？

兒童性虐待和深度偽造（Deepfake）等議題，長期是影音生成技術的潛在隱憂。對此，Open表示，他們已經與內外部團隊合作，針對Sora進行資安紅隊演練（Red Teaming），探查模型和產品工具的潛在風險，建立安全防護措施。

OpenAI執行長Sam Altman親自主持Sora的發布直播。 （OpenAI YouTube）

「預防濫用、危害安全的行為是OpenAI的DNA，因此我們希望防止Sora的非法活動，但我們也希望透過創意表達來平衡這一點，」Sora的產品負責人Rohan Sahai在直播中呼籲各界給予審核機制的回饋，

我們知道這是一個持續的挑戰，可能無法第一天就做到完美。

OpenAI表示，所有Sora生成的影片都會附帶C2PA標準的來源數據，表明影音由AI生成，並用於驗證來源。團隊同時建立內部搜尋工具，協助驗證影片內容是否來自Sora。

此外，OpenAI也基於安全防護，為Sora加上一些限制，例如，限制上傳包含肖像或人臉的內容，以及檢測提示詞和上傳素材是否包含未成年相關內容。

目前，ChatGPT Plus和Pro訂閱用戶，無需額外付費，就能使用Sora。其中，Plus帳戶每個月最多可以生成50個480p解析度的影片，或選擇數量較少的720p解析度影片。

12月5日剛推出的Pro訂閱方案，則包括Sora生成最多500支影片的額度、更高的解析度和更長的影片時間。OpenAI也預告，預計明年初將為不同類型使用者推出定價方案。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】