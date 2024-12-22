Google推出Android Switch　一鍵輕鬆傳輸　換新機過資料超方便

Google最近在Google Play上推出了一款新的APP，叫做「Android Switch」，聽名字很容易讓人聯想到任天堂的Switch，難道Google也要推模擬器了？不過，其實Android Switch 跟遊戲機一點關係也沒有。



Google推出Android Switch

Google先前有開發一個 Android Data Restore Tool（資料恢復工具），這個APP主要是幫助使用者在更換新手機後，設定新Android裝置時遷移資料。不過，最近有網友發現，這個工具換了名字了。

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原本的「Data Restore Tool」不知出於什麼原因，正式更名為「Android Switch」，並啟用了新的圖示。

該工具允許使用者通過資料線或雲端儲存，從舊的Android裝置恢復資料到新的裝置，簡化遷移聯絡人、照片、視訊等資訊。

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根據官方介紹，這款APP適用於 Pixel 9、Pixel 9 Pro 和 Pixel 9 Pro Fold。可以輕鬆地將其他手機或平板電腦的資料轉移到 Pixel 9。

只需打開該APP，即可體驗 Android 的資料傳輸功能。您可以使用此應用從舊手機傳輸資訊，如果不再擁有舊手機，也可以從雲端備份中傳輸資訊。

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