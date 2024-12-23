ChatGPT Search開啟對話式搜索新體驗　一問一答外還能整合資訊

ChatGPT Search功能正式向所有使用者開放！用戶可以用一般對話的方式向AI提問，AI會網上搜尋資訊，整合後以更直觀的回答方式呈現給使用者。



ChatGPT Search功能正式向所有使用者開放！「我Google一下」的時代要轉變成「我問ChatGPT」了嗎？

ChatGPT Search功能正式發布（openai）

ChatGPT Search功能正式向所有使用者開放！

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OpenAI於12月17日公布，ChatGPT Search正式全面開放，這項原本於10月推出給付費用戶嘗試的功能，以後非付費用戶也能使用，同時也將在近期推出即時互動語音功能。

OpenAI 首席產品長 Kevin Weil 表示，ChatGPT Search 自兩個月前開放給付費用戶後，已經成為許多用戶日常搜索的重要工具。

我已經無法想像沒有搜索功能的 ChatGPT，因為它實在太方便了。

ChatGPT Search跟Google 搜尋有什麼差別？

ChatGPT Search顧名思義，就是將搜尋引擎的功能加入到AI聊天機器人中，用戶可以用一般對話的方式向AI提問，AI會自行判斷用戶的問題是否需要最新的資訊，從網上搜尋整合後，以更直觀的回答方式呈現給使用者。

這跟傳統搜尋模式最大的差異在於：使用者不再需要逐個點擊搜尋平台所呈現的頁面連結，就能直接得到由AI先統整過的答案。 若認為AI提供的答案不夠完整，或是還有其他想知道的資訊，直接再往下延伸即可，省去在搜尋平台重複滑動、點擊、尋找資訊的時間。

此外，ChatGPT Search相較Google搜尋的另一個優勢，在於其目前並沒有引入廣告，這讓用戶在搜尋上能有更好的體驗。

（數位時代提供）

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ChatGPT Search如何使用？

《數位時代》以查找餐廳資訊作為示範實例，直接在ChatGPT的對話框中輸入：請問在台北市大安區有哪些適合6人聚餐的韓式餐廳？

輸入完畢後，ChatGPT會顯示「Searching the Web」，並在幾秒鐘後給出整理好的資訊，包含餐廳名字、餐廳介紹、地址以及電話號碼。此外，餐廳的名字會以超連結的方式呈現，點擊即可前往對應的Google地圖頁面，對於想進一步確認餐廳資訊的使用者來說也很方便。此外，ChatGPT下方還會推薦一些可做延伸詢問的問題，方便使用者做查詢。

（ 數位時代提供）

由於在第一次搜尋時，ChatGPT並沒有提供餐廳的價位，因此我們直接在對話框再度輸入：請問這些餐廳都是什麼價位？ChatGPT便會將餐廳價位的資訊呈現。

（ 數位時代提供）

最後，為了讓資訊能夠更一目了然，我們請ChatGPT將資訊整合後以表格的方式呈現，這樣的方式大幅節省過往在Google搜尋資料時，需要自行整理資料的時間，實在是懶人救星。

（ 數位時代提供）

在經過一系列的搜尋操作後，發現ChatGPT Search在搜尋與資料整合的能力上非常實用。不過需要提醒使用者，ChatGPT始終是一款生成式AI，仍然會有產生AI幻覺的可能性，建議使用者在運用AI時還是需要再自行確認資訊的正確性哦！

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】