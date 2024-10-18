小畫家能用生成圖像AI功能Cocreator？　1個設定激活打破地區限制

在微軟積極為旗下產品整合 AI 功能下，除了 Copilot 之外，小畫家也將加入「Cocreator」，這個以 DALL-E 3 運算的 AI 圖像生成功能，只要輸入文字指令就能產出各式風格的圖像，目前也已經於美國等地區推出。



而台灣用戶將 Windows 11 更新至最新版後，小畫家雖已有去背功能，但還是沒有 Cocreator，現在想要搶先體驗，還得將語言改為美國。

如何開啟小畫家生成式 AI 功能 Cocreator？（T客邦提供）

如何開啟小畫家生成式 AI 功能 Cocreator？

步驟 1：點選 Windows 11 的開始功能表，找到「設定」選項。

步驟 1：點選 Windows 11 的開始功能表，找到「設定」選項。（T客邦提供）

步驟 2：於功能選項中，找到「時間與語言」，並點選「語言與地區」選項。

步驟 2：於功能選項中，找到「時間與語言」，並點選「語言與地區」選項。（T客邦提供）

步驟 3：在展開的選單中，找到「國家／地區」，並將台灣改為「美國」。

步驟 3：在展開的選單中，找到「國家／地區」，並將台灣改為「美國」。（T客邦提供）

步驟 4：完成上述設定後，打開小畫家，功具列的右側可見「Cocreator」。

步驟 4：完成上述設定後，打開小畫家，功具列的右側可見「Cocreator」。（T客邦提供）

步驟 5：如果 Windows 11 未曾登入微軟帳號，初次使用 Cocreator 時，會要求登入。

步驟 5：如果 Windows 11 未曾登入微軟帳號，初次使用 Cocreator 時，會要求登入。（T客邦提供）

步驟 6：接著就可以輸入文字，自動生成圖片，並可以選擇圖片風格，此例為iPhone 15 酒紅色。

步驟 6：接著就可以輸入文字，自動生成圖片，並可以選擇圖片風格，此例為iPhone 15 酒紅色。（T客邦提供）

延伸閱讀：1分鐘學會在Windows電腦上 輕鬆找回Wi-Fi密碼：勾選顯示字元（點擊連結看全文）

+ 2

延伸閱讀：Google相簿將有新功能 照片轉到iCloud變得容易 5步驟快速搬家（點擊連結看全文）

+ 2

【本文獲「T客邦」授權轉載。】