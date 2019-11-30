WhatsApp訊息自動刪除功能再更新　可自訂清洗時間日子

【WhatsApp自動刪除訊息功能】上月外媒WABetaInfo於Android版WhatsApp的2.19.275 Beta版發現名為「Disappearing Messages」的訊息自動毀滅功能。雖然仍在開發，但在最新2.19.348 Beta版的WhatsApp中，該功能已改名做「Delete Messages」。

於WhatsApp啟用Delete Messages後，用戶可以Contact Info 或 Group Settings 使用這功能。群組內，就只有管理員有權決定是否開啟Delete Messages。

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WhatsApp有望於2020年最少在Android發布加入了Dark Mode和自動刪除訊息功能的更新版。（androidcentral.com）

啟用功能後，用家可以發送會過期後會自動刪除的訊息。現有的清洗時間選項有1小時、1日、1星期、1個月和1年（點擊放大圖片細睇）：

雖然Delete Messages功能已存在於最新的2.19.348 Beta版WhatsApp，但仍未正式開通，即使有幸使用Beta版的Android用家還需靜候。由WABetaInfo的擷圖可見，此功能已經同WhatsApp的黑暗模式題兼容，黑暗模式預計會在不久將來向所有用家推出，Delete Messages亦將伴隨而來。