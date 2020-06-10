FPS 轉數快新騙案手法　SMS 加 WhatsApp 扮過錯數避免受騙教學

【WhatsApp轉數快騙案】轉數快 FPS 出現新騙案手法，騙徒僅利用 SMS 及 WhatsApp 短訊，便以「過錯數」的手法成功騙取受害人金錢。到底騙案是利用了快速支付系統的什麼漏洞？以下就跟大家分享，避免自己及家人受騙的方法。

根據資訊保安機構Kaspersky HK近日就向轉數快用戶提示，一種聲稱「過錯數」的新騙案手法出現。由香港銀行同業結算有限公司推出的 FPS 轉數快，令香港的銀行、電子錢包及商戶可以透過手機號碼、FPS ID 等方式，即時透過手機轉帳到指定帳戶，而銀行及支援轉數快的機構，亦為了保障用戶，一般會在用戶收到款項時，以 SMS 短訊作通知。不過有關的保安安排，卻成為騙徒行騙的門路。

↓ 騙徒以 SMS 及 WhatsApp 行騙及防範方法 ↓

騙徒首先會向目標受害人，發放一條虛假的成功收款 SMS 訊息，當中包括了交易編號、日期、時間，以及銀行正式的查詢電話，務求令受害人以為自己透過 FPS 轉數快收取到來自第三者的轉帳。騙徒會於幾分鐘後，以 WhatsApp 訊息聯絡受害人，聲稱自己「過錯數」予受害人，而且更可以提供受害人銀行帳戶中英文名字的簡稱（英文姓氏及及名字的頭一個字母），以及偽造的「過錯數」轉帳證明，希望受害人信以為真，轉有關款項「發還」予騙徒。

其實騙徒主要是利用一般受害人疏忽及心地善良，若果大家在收到 SMS 短訊及 WhatsApp 訊息時不假思索，直接將「過錯數」的金額轉帳予騙徒，就會蒙受金錢上的損失。而由於騙徒在偽造的 SMS 訊息中，放入銀行正式的查詢電話號碼，有部份受害人亦會在致電查詢時，未等到有服務員處理自己的帳口，便簡單的信以為真。

另外，其實騙徒只需在任何銀行 Apps 中輸入受害人的電話號碼，就已經可以輕易得到受寄害人的英文名字簡稱，所以就算 WhatsApp 訊息中對方能夠說出自己的英文簡稱，亦不代表對方實際上曾經向受害人入數。

匯豐銀行（HSBC）登記「轉數快」方法：

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恒生銀行登記「轉數快」方法：

中國銀行登記「轉數快」方法：

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雖然 FPS 轉數快系統，必須經過銀行或者受監管的財金機構轄下的相關 Apps 或網站證記才可以使用，不過要向這類型騙案追討損失，一般並非一件容易的事情，畢竟用戶自己的疏忽亦佔了問題的一大部份。

其實用戶只需要先登入自己帳戶檢查，就可以知道是否有人曾經錯誤將款項轉帳給自己。另外，就算有人真實地不小心將款項轉帳到各位的戶口，大家亦不應該單純的「爛好人」，直接將款項發還給對方。正確的做法，錯誤轉帳的人士應該先聯絡自己的銀行機構，透過銀行機構去聯絡收款人，才是保障雙方的解決方法。