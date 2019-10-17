【教學．路痴要識】iPhone Android 一鍵啟動Google地圖實景導航

【手機實用貼士 一鍵啟動Google Maps 實景地圖導航】於數月前的 Google I/O，Google 就宣布為 Google Maps 地圖推出全新的「實景導航」功能。此功能旨在讓沒有方向感的用戶舉起手機就有 AR 圖像提示行走方向，然而在發表初期，Google 就只開放予少量 Pixel 手機用戶以及加入 Google Maps Beta 體驗計劃的的 Android 用戶試用。 不過就在不久前，Google 就正式將此 AR 實景導航功能的試驗範圍擴展到絕大部份手機，連 iPhone 用戶都是受惠之列，常常看著地圖也迷路的「路痴」們，立刻學起來吧。

甚麼手機支援 Google Maps 實景導航？

要享用 Google Maps 實景導航功能，首要條件就是要手機有合適的 AR 軟件支援，Android 方面需要用到 Google 的 ARCore，最新推出的中、高階 Android 手機，大多都支援，如果不清楚的話可以參考此支援列表。

或者簡單一點，支援 ARCore 的手機在 Google Play Store 是可以搜尋到相關 App 的

而 iPhone 方面則需要支援 AR Kit 並已安裝 iOS 11 或以上系統，即由 iPhone SE、6s 以至最新的 iPhone 11 皆可支援。

Google Maps 實景導航使用步驟

確定已將 Google Maps 更新至最新版本後，實景導航功能理應已經準備就緒，開啟的步驟、使用方式不論是 Android 抑或 iPhone 皆一模一樣：

有不少人會考慮到邊看手機邊走路的問題，Google Maps 在實景導航功能上亦有顧慮到這一點，加入不同措施：

首先，在偵測到用戶步行移動時，畫面會先作提醒，走多幾步還會將畫面變作黑色，迫你放下手機看路面