【教學．路痴要識】iPhone Android 一鍵啟動Google地圖實景導航

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【手機實用貼士 一鍵啟動Google Maps 實景地圖導航】於數月前的 Google I/O，Google 就宣布為 Google Maps 地圖推出全新的「實景導航」功能。此功能旨在讓沒有方向感的用戶舉起手機就有 AR 圖像提示行走方向，然而在發表初期，Google 就只開放予少量 Pixel 手機用戶以及加入 Google Maps Beta 體驗計劃的的 Android 用戶試用。

不過就在不久前，Google 就正式將此 AR 實景導航功能的試驗範圍擴展到絕大部份手機，連 iPhone 用戶都是受惠之列，常常看著地圖也迷路的「路痴」們，立刻學起來吧。

甚麼手機支援 Google Maps 實景導航？

要享用 Google Maps 實景導航功能，首要條件就是要手機有合適的 AR 軟件支援，Android 方面需要用到 Google 的 ARCore，最新推出的中、高階 Android 手機，大多都支援，如果不清楚的話可以參考此支援列表

或者簡單一點，支援 ARCore 的手機在 Google Play Store 是可以搜尋到相關 App 的

而 iPhone 方面則需要支援 AR Kit 並已安裝 iOS 11 或以上系統，即由 iPhone SE、6s 以至最新的 iPhone 11 皆可支援。

Google Maps 實景導航使用步驟

確定已將 Google Maps 更新至最新版本後，實景導航功能理應已經準備就緒，開啟的步驟、使用方式不論是 Android 抑或 iPhone 皆一模一樣：

有不少人會考慮到邊看手機邊走路的問題，Google Maps 在實景導航功能上亦有顧慮到這一點，加入不同措施：

首先，在偵測到用戶步行移動時，畫面會先作提醒，走多幾步還會將畫面變作黑色，迫你放下手機看路面

另外，Google Maps 會跟隨持機方向改變顯示模式，舉機時開動實景，而放下時則變成平面地圖

【蘋果優惠】Cyber-Pro開倉　全新iPad Mini、Macbook等七折起
Google Pixel 4 2019 發布會懶人包：Pixel Buds 等5大新品公開
Google Pixel 4 系列發表：加入隔空操作、夜景拍攝連銀河都影到
【消委會】真無線藍牙耳機點揀？達人質疑消委會評測：呢隻薄聲？
【消委會】15款無線充電器比併！Qi認證未必最好、2招電池更長壽
【豐澤開倉】銅鑼灣、觀塘分店結業清貨：精選 7 大抵玩特價貨
【消委會報告】網購8大留意位！9平台大比併　big big shop被炮轟
香港5G「黃金頻譜」完成拍賣　最快2020年第二季已經用得
Logitech MX Master 3 藍牙滑鼠、MX Keys 無線鍵盤 多功能設定
蘋果疑警告Apple TV+ 節目製作人：勿挑動中國政府神經
抵制不足一周　大陸騰訊復播NBA賽事　中國網民炮轟：只短暫愛國
iPhone Safari向騰訊傳送IP等資料？教你2步關閉設定
Nokia 800 Tough上手玩：可用WhatsApp、三防夠強、Drop Test測試
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。