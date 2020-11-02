日前，IG女神馮天蔓於IG story不慎上傳一張露點裸照，之後慘被網絡瘋傳！其實名人巨星們都曾經錯誤將裸露私照，分享到Instagram，例如：美國女歌手Cardi B、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）！下文會教大家如何在iPhone隱藏好私密照，減低誤傳私密照風險。

分享生活照到Instagram已經成為日常生活的一部分，可是一旦錯手將私密照分享，向外公開，一定會相當尷尬！不少名人巨星曾經在Instagram上，意外分享裸照。

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近年網上不乏出現一些私密照或者性愛影片曝光的事件，所以收藏好私密照，或者是情侶間的情慾照、AV女優閃卡等，都是十分重要的事！iOS其實可以完美隱藏這些私密照，大大降低意外發生機會，看以下教學：

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻3步隱藏私密照【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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只要妥善隱藏好照片，Instagram引用相簿分享照片時，這些被隱藏的照片就不會顯示，用戶就可以放心出Post或者Story！在網絡世界內，還是多做一步確保保護自己的個人私隱吧！

同場加映：Chris Evans美國隊長IG曝光巨龍照 精選Twitter網民13幅搞笑改圖

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）日前與友人玩《Heads Up》遊戲，將短片分享到Instagram限時動態，片尾竟然錯手展示自己的手機相簿，曝光了解一張有男性下體的黑白照！Chris Evans發現後隨即刪除，可惜已經被網民截圖，放到社交平台瘋傳及轉載。事件引起Twitter的網民瘋狂抽水，更加帖出多張惡搞的照片！美國隊長又有新封號啦！

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男神Chris Evans一直深受女性歡迎，原以為巨龍照公開會令女粉絲更加興奮，想不到她們竟然為了捍衛男神的尊嚴，將Chris Evans與愛犬的生活照放到Twitter上廣傳，希望藉以「洗版」能夠蓋過巨龍照，勸告其他網民停止轉載！

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）事件一出，大量女粉絲護衛男神，以Chris Evans愛犬照洗版，希望網民停止轉載。(Twitter@ MuthaHot)

以上只是部分快速刪除照片的方法！想知道尚有哪些神技？請觀看完整全文：Chris Evans美國隊長IG曝光巨龍照 精選Twitter網民13幅搞笑改圖