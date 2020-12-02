雙子座流星雨2020｜12月中又有流星雨看！被認為是今年最值得欣賞的「雙子座流星雨」將於12月14日（星期一）達到其活躍期的高峰點。本文整合建議觀測時間、相機和手機拍攝技巧，以及網上直播網址，一齊欣賞今年壓軸最明亮又密集的靚靚流星雨。

雙子座流星雨被認為是今年最值得欣賞的流星雨。根據香港太空館，雙子座流星雨將於12月中上演，12月13至14日期間為高峰期，天頂每小時流星數目可多達150，出現率為今年所有流星雨現象中最高，加上不受月光影響，觀測條件極佳。

👇👇👇雙子座流星雨觀測時間+建議最佳觀測地點👇👇👇

太空館提醒，觀賞時應遠離光污染，到較黑暗的地方，例如郊區，解釋指光污染大幅減少可見流星的數目，在市區可能整晚也看不見一顆流星，而看到天空的範圍愈大，愈大機會看見流星。

👇👇👇太空館雙子座流星雨觀賞6大建議👇👇👇

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知多些：流星雨由來

流星雨成因是地球遇上一群密集流星體。一般相信，流星群是由周期性彗星分解出來的物質，或由瓦解了的彗核形成，所以流星群和其母體彗星有大致相同軌道；因流星群軌道頗為固定，地球會周期性地穿越這些流星群，形成固定出現的流星雨，「4月天琴座流星雨」及「12月雙子座流星雨」就是例子。

👇👇👇太空館解釋「12月雙子座流星雨」來源👇👇👇

手機、相機影流星雨教學

如此壯麗的流星雨，怎可不留下回憶紀錄呢？要成功拍下流星雨，除了要有手機、相機，還需要調校📱📷光圈、快門等設定！上文太空館已有拍攝建議，以下再深入提供必學影流星雨的設定，以及不可忘記帶備的工具，大家要看看了😍😍

👇👇👇超簡單影流星雨教學👇👇👇

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有鑑於COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，大家約外出觀星也要小心注意。其實網上也有直播，亦可以用觀星App查看資料。

好用觀星App

天空星象萬千，只要使用手機App「星夜行」，就可以實時計算出天體和星座位置。「星夜行」還有擴增實境（AR）功能，只需把手機鏡頭對準天空，其電子星圖會標示屏幕所見的天體和星座名稱，十分實用，也可以在家中對準天空試試看。

👇👇👇星夜行App簡單教學👇👇👇

Android版：按此｜iOS版：按此

網上直播

香港太空館會將於網上直播是次雙子座流星雨，屆時可於太空館的YouTube頻道收看。

網上直播：按此

台北天文館在福壽山農場、陽明山國家公園、東引國民中小學、澎湖縣七美國小及蘭嶼鄉東清國小架設了高畫質星空攝影機，並於其YouTube頻道同步直播，讓大眾在家線上追「星」看流星雨，兼顧防疫。

網上直播：按此

同場加映👍：蝴蝶星雲高清圖曝光

早前歐洲南天文台（The European Southern Observatory／ESO）的超級望遠鏡，拍攝到銀河系中一個大型蝴蝶狀氣泡的壯麗照片。據知那是名為NGC 2899的蝴蝶星雲。

（香港01美術部製圖）

NGC 2899蝴蝶星雲高清圖像係由位於智利的8.2米長甚大望遠鏡（VLT）拍攝，經FORS儀器捕獲。作為行星狀星雲，NGC 2899散發的氣泡看來像似一隻蝴蝶，結構對稱、色彩美麗、圖案複雜。此類天體從未被拍攝到如此驚人的細節，整個行星狀星雲淡化外緣的發光非常耀眼，甚至蓋過背景恆星。

👇👇👇點圖放大睇NGC 2899蝴蝶星雲位置、美麗背後原因👇👇👇

更多ESO同NASA等拍攝天體寫真可以做WALLPAPER+各天體詳盡解說👉👉👉蝴蝶星雲高清圖曝光！歐洲南天文台望遠鏡成功拍真身 附天體解說

同場再加映👍：「獵戶座GW幻想三連星」圖片超級震撼

位於智利北部阿塔卡瑪沙漠的「ALMA望遠鏡陣列」幾年前被評為地表最大天文望遠鏡，一直為人類研究外太空提供好多珍貴資料及圖像。近日透過這個號稱比哈勃望遠鏡精確10倍的儀器，又有一幅精彩宇宙新作公開，就是這張名為「幻想三連星」的圖片。

（香港01美術部製圖）

外國科學雜誌《Science》轉載了歐洲南天文台（ESO）利用ALMA望遠鏡數據造出的「獵戶座GW（GW Orionis）幻想三連星」圖片，看見這幅像天球儀一樣壯麗的星雲圖，好多網民都表示驚訝，大家都好奇到底是怎樣拍到？但原來這張圖並非直接「拍」下來，當然也不是無中生有地虛構，是研究人員經過11年的觀察，再把ESO超大型望遠鏡VLT裝置「SPHERE」及ALMA望遠鏡拍到的圖像數據結合，才能得出這張如此不可思議的圖片，可說是人類天文學的心血結晶。

歐洲南天文台（ESO）利用ALMA望遠鏡數據造出的「獵戶座GW（GW Orionis）幻想三連星」圖片令網民驚訝。(圖片來源：ESO/Exeter/Kraus et al./L. Calçada)

👇👇👇點圖看「幻想三連星」解構介紹👇👇👇

完整全文更多靚相即睇👉👉👉「獵戶座GW幻想三連星」圖片震撼網民 歐洲南天文台公開製作詳情

同場再三加映👍：太陽黑子真面目令人意想不到

「太陽黑子」大家聽得多，可能會以為只是太陽上面的一個小黑點，但到底實際是怎樣？

（香港01美術部製圖）

近日德國科學家就以歐洲最大的天文望遠鏡，拍下號稱史上最高清最近距離的太陽黑子圖像，其實正樣子實在令人大開眼界。

👇👇👇點下圖看太陽黑子真面目及更多精彩宇宙照片👇👇👇

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點擊看全文更多精彩天文現場和宇宙圖片可做WALLPAPER：史上最近距離、最高清太陽照片公開 太陽黑子真面目令人意想不到

同場加映四👍：NASA火星4K超高清相揭環境氣候

英國紀錄片團隊ElderFox Documentaries近日把數千張高達18億像素的NASA一手火星相片，匯集製作成長10分鐘的超高清4K火星片，其地表、廣闊沙漠、巨大沙丘、天空都一覽無遺，號稱是火星上最逼真體驗😍

（香港01美術部製圖）

另外，歐洲太空總署（ESA）火星快車號（Mars Express）拍攝到火星的Arsia Mons火山上，形成了神秘雲團，揭示了火星上的特殊現象。

👇👇👇 史上最高清火星地貌相 + 神秘雲團解構 👇👇👇

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