iOS 18一鍵降低環境雜音 吵雜環境也能清晰對話 iPhone用家必試
撰文：T客邦
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相信大家都有遇過，當你在剛別人講電話時，若正好在搭乘捷運或身處較吵雜的環境，手機也會將周圍環境雜音收進來，導致常常聽不清楚對方講話的聲音。
對此，iPhone 用戶就能利用「語音隔離」功能，濾除絕大部分的環境噪音，不過因應蘋果在 iOS 18 版本後，調整了「語音隔離」功能的設定位置，讀者們不妨透過下文教學來完成操作。
步驟 1：在 iOS 18 下想開啟語音隔離功能，須在通話的時候，由右上往下滑出控制中心。
步驟 2：在最上面的地方會出現「控制項目」或是「FaceTimeService」的選項。
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步驟 3：點擊後，下方「音訊與影片」便有「自動」、「標準」及「語音隔離」調整功能。
步驟 4：這裡直接點選「語音隔離」即可切換，有助在通話時大幅降低環境噪音。
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