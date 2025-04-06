如何在iPhone瀏覽器Safari啟用網頁關鍵字搜尋？Ctrl+F功能藏這裏
撰文：T客邦
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當使用電腦瀏覽網頁時，若文章內容太長可以透過「Ctrl+F」快捷鍵啟動「關鍵字搜尋」，來快速找到特定資訊。但手機中沒有 Ctrl+F 可以按該怎麼辦？
其實瀏覽器中都內建有「在網頁中尋找」的功能，本篇將以 iPhone 與 iPad 的預設瀏覽器 Safari 進行示範；如果是 Chrome 用戶，則可以在網頁中找到「更多」的圖示來啟用該功能。
瀏覽器Safari啟用網頁關鍵字搜尋：
步驟 1：首先打開網頁，並找到左下角的工具列按鍵；或是點選正中間底下的「分享」圖示。
步驟 2：接著就會出現「在網頁中尋找」的圖示可選擇。
步驟 3：按下之後，畫面中會出現「搜尋框」。
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步驟 4：輸入欲搜尋的文字，符合的內容將以黃底顯示；透過上下箭頭可移動至其它搜尋結果的位置。
步驟 5：或是可以直接在網址列打上想要搜尋的關鍵字，然後點選「在此網頁尋找」的選項。
步驟 6：按下後就會自動跳轉至搜尋結果的畫面。
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