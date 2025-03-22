會議中沒法接聽電話？iPhone即時語音留言 1鍵讓對方掌握你狀況
撰文：T客邦
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當你正在會議中或碰到暫時無法接聽來電的情況，這時 iPhone 內建的「即時語音留言」功能便完美解決了無法立即接聽電話的困擾。
在使用前須先錄製一段語音信箱問候語，之後當遇到不便接電話的時候，只須點擊一下語音信箱按鈕，iPhone 就會自動播放該預錄的語音內容，讓對方快速掌握你的狀態。要注意的是，若想要使用「即時語音留言」功能須將 iPhone 更新至 iOS 17 版本以上。
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步驟 1：首先點入 iPhone 中的「電話」App，接著點擊右下角的「語音信箱」。
步驟 2：下一步，點選右上方的「問候語」。
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步驟 3：在問候語設定頁面中選擇「自訂」，接著按下「錄製」按鈕。
步驟 4：說出要留下的內容，例如，「我正在會議中，請稍後再撥」，完成後按下「停止」。
步驟 5：點擊「播放」即可試聽方才錄製的語音內容，確認無誤後點選右上方的「儲存」。
步驟 6：日後當不方便接聽來電，便能點擊來電畫面中的「語音信箱」，便會播放預錄的內容給對方聽。
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