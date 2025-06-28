Chrome桌面版竟然也有畫圈搜尋功能？1方法解鎖網頁找資料新體驗

Google 去年在手機上推出名為「畫圈搜尋」的便利功能，只要用手指在螢幕上畫圈或點選，就能快速搜尋圖片、文字等內容，對於桌機或筆電的使用者來說，透過桌面版的 Chrome 瀏覽器，其實也可以達到近似的功能。



Chrome 在去年的更新中，加入了「透過 Google 智慧鏡頭搜尋」的功能，因此瀏覽網頁時，透過滑鼠圈選出要搜尋的圖片或文字，即可啟動 Google 搜尋，快速找到相關的資訊。

Chrome桌面版竟然也能畫圈搜尋？（AI生成圖片）

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步驟 1：

透過 Chrome 上網過程中，點擊右上「⋯」圖示並選擇「透過 Google智慧鏡頭搜尋」。



透過 Chrome 上網過程中，點擊右上「⋯」圖示並選擇「透過 Google智慧鏡頭搜尋」。（T客邦提供）

步驟 2：

然後用滑鼠游標拖曳出框線，圈選要搜尋的項目。



然後用滑鼠游標拖曳出框線，圈選要搜尋的項目。（T客邦提供）

步驟 3：

接著就會在右邊側欄列出搜尋結果，也可以再透過搜尋列加入更多搜尋字詞。



接著就會在右邊側欄列出搜尋結果，也可以再透過搜尋列加入更多搜尋字詞。（T客邦提供）

步驟 4：

按下圖釘的圖示，可以把 Google 智慧鏡頭固定於 Chrome工具列上，就不用透過選單開啟。



按下圖釘的圖示，可以把 Google 智慧鏡頭固定於 Chrome工具列上，就不用透過選單開啟。（T客邦提供）

步驟 5：

日後要畫圈搜尋，只需點擊工具列按紐即可，更加快速方便。



日後要畫圈搜尋，只需點擊工具列按紐即可，更加快速方便。（T客邦提供）

步驟 6：

針對完整形狀的物品，甚至不需要畫圈框選，用滑鼠點一下便可自動辨識產品。



針對完整形狀的物品，甚至不需要畫圈框選，用滑鼠點一下便可自動辨識產品。（T客邦提供）

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】