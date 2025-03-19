Google推出免費AI圖像編輯器　文字指令即時修改照片：中英文都得

Google Gemini最近推出的Image Editing功能，讓用戶可以透過簡單的文字指令就能夠編輯照片。



Google Gemini最近推出的Image Editing功能， 讓用戶可以透過簡單的文字指令，就能夠編輯照片、添加元素、改變背景等操作 ，無需專業的圖像處理軟體。

該功能支援多種編輯操作，包括但不限於改變照片背景、添加文字、修改人物服裝顏色、調整人物姿勢等。 更令人印象深刻的是，Gemini在文字渲染方面表現出色，能夠生成清晰無誤的文字，避免了傳統AI模型常見的拼寫錯誤或變形問題。

目前，使用者可以在Google AI Studio平台上免費體驗Image Editing功能。而經過測試，Gemini的Image Editing功能完全支援中英文輸入，這意味著用戶可以使用自己熟悉的語言進行操作。

步驟1：訪問Google AI Studio平台

首先，用戶需要前往Google AI Studio網站。目前，Image Editing功能僅在Google AI Studio上提供，尚未整合到Gemini網頁版或應用程式中1。

進入Google AI Studio網站後，先點擊左下角的「Image Editing」，進入圖片編輯頁面。 （google）

步驟2：選擇正確的模型

在Google AI Studio界面中，用戶需要將模型設定為「Gemini 2.0 Flash Experimental」，因為目前只有這個實驗性模型支援Image Editing功能。選擇正確的模型後，用戶會在初始畫面看到Image Editing的選項。

確認使用模型為「Gemini 2.0 Flash Experimental」。 （google）

步驟3：開始編輯圖片

一旦選擇了Image Editing選項，系統會先生成一張默認圖片（例如可頌上淋朱古力醬的圖片）作為示例，用戶也可以選擇上傳自己的圖片進行編輯。

完成圖片上傳或使用系統生成的圖片後，用戶可以開始輸入文字指令來描述所需的編輯。例如： 「請將圖片中的人物服裝顏色改為藍色」 、 「在圖片右上角添加『Happy Birthday』文字」 、 「將背景更改為海灘風景」 等。

步驟4：實時預覽與迭代修改

Gemini會根據用戶的指令即時生成編輯後的圖片，用戶可以查看結果，並根據需要進一步調整指令，進行迭代編輯直到達到理想效果。

在下達「將鏡片顏色改成黑色」提示之後，最後的成果。 （google）

舉例而言，也可以上傳照片後將人物指定特定服裝。

在上傳人物照片後，也可以為其指定服裝，並下達優化圖片的提示。 （google）

但由於目前Image Editing仍在測試階段，因此生成品質還有待加強。

從最後成品可以發現，圖片會帶有經過AI生成的特殊質地，品質仍有進步空間。 （google）

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功能仍偏陽春，但值得期待

最後要說的是，目前Image Editing功能僅在Google AI Studio上提供，尚未整合到Gemini網頁版或應用程式中。此外，只有Gemini 2.0 Flash Experimental模型支援此功能，一定程度上限制了其可訪問性。

根據測試，Gemini在處理包含人臉的圖片時可能會遇到困難，無論是卡通風格還是真實照片，這表明在處理某些特定類型的圖像內容時，技術仍有待提升。

舉例而言，在為黃仁勳換裝的時候，就多了一隻手出來。 （google）

但隨著技術的不斷進步和完善，仍可以期待Gemini的Image Editing功能在未來變得更加強大，無論對於創意專業人士、內容創作者、教育工作者以及普通用戶而言，這都將是一個改變圖像創作和編輯方式的重要工具。

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