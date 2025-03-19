Google推出免費AI圖像編輯器 文字指令即時修改照片：中英文都得
Google Gemini最近推出的Image Editing功能，讓用戶可以透過簡單的文字指令就能夠編輯照片。
Google Gemini最近推出的Image Editing功能， 讓用戶可以透過簡單的文字指令，就能夠編輯照片、添加元素、改變背景等操作 ，無需專業的圖像處理軟體。
該功能支援多種編輯操作，包括但不限於改變照片背景、添加文字、修改人物服裝顏色、調整人物姿勢等。 更令人印象深刻的是，Gemini在文字渲染方面表現出色，能夠生成清晰無誤的文字，避免了傳統AI模型常見的拼寫錯誤或變形問題。
目前，使用者可以在Google AI Studio平台上免費體驗Image Editing功能。而經過測試，Gemini的Image Editing功能完全支援中英文輸入，這意味著用戶可以使用自己熟悉的語言進行操作。
步驟1：訪問Google AI Studio平台
首先，用戶需要前往Google AI Studio網站。目前，Image Editing功能僅在Google AI Studio上提供，尚未整合到Gemini網頁版或應用程式中1。
步驟2：選擇正確的模型
在Google AI Studio界面中，用戶需要將模型設定為「Gemini 2.0 Flash Experimental」，因為目前只有這個實驗性模型支援Image Editing功能。選擇正確的模型後，用戶會在初始畫面看到Image Editing的選項。
步驟3：開始編輯圖片
一旦選擇了Image Editing選項，系統會先生成一張默認圖片（例如可頌上淋朱古力醬的圖片）作為示例，用戶也可以選擇上傳自己的圖片進行編輯。
完成圖片上傳或使用系統生成的圖片後，用戶可以開始輸入文字指令來描述所需的編輯。例如： 「請將圖片中的人物服裝顏色改為藍色」 、 「在圖片右上角添加『Happy Birthday』文字」 、 「將背景更改為海灘風景」 等。
步驟4：實時預覽與迭代修改
Gemini會根據用戶的指令即時生成編輯後的圖片，用戶可以查看結果，並根據需要進一步調整指令，進行迭代編輯直到達到理想效果。
舉例而言，也可以上傳照片後將人物指定特定服裝。
但由於目前Image Editing仍在測試階段，因此生成品質還有待加強。
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功能仍偏陽春，但值得期待
最後要說的是，目前Image Editing功能僅在Google AI Studio上提供，尚未整合到Gemini網頁版或應用程式中。此外，只有Gemini 2.0 Flash Experimental模型支援此功能，一定程度上限制了其可訪問性。
根據測試，Gemini在處理包含人臉的圖片時可能會遇到困難，無論是卡通風格還是真實照片，這表明在處理某些特定類型的圖像內容時，技術仍有待提升。
但隨著技術的不斷進步和完善，仍可以期待Gemini的Image Editing功能在未來變得更加強大，無論對於創意專業人士、內容創作者、教育工作者以及普通用戶而言，這都將是一個改變圖像創作和編輯方式的重要工具。
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