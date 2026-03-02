老人手機防扣費設定教學　一鍵關閉免密支付、自動續費與廣告！

「又被扣錢了！」不少子女都聽過家裏老人類似的抱怨。老年人使用手機時，常因誤觸廣告彈窗、不小心開通自動續費、授權不明權限等原因，遭遇莫名扣費。



其實無需反覆排查賬單，只需針對手機系統的特性，從系統權限、支付設定、應用管理三方面層層設防，就能一次性堵住扣費漏洞，讓老人用機更安心。

系統基礎防護：築牢第一道安全牆

老年人誤觸扣費的根源，往往是複雜界面和隱藏入口帶來的操作失誤。先通過系統設定簡化界面、關閉風險入口，從源頭降低誤操作概率。

1. 開啟長輩（極簡）模式，簡化界面減誤觸

小米的長輩模式能放大字體、簡化菜單，減少無關功能和廣告干擾，從視覺和操作上降低點錯風險。操作步驟：打開「設定」→找到「顯示」→ 點擊「極簡模式」→開啟後根據提示調整字體大小、圖標縮放比例（建議字體調至最大，圖標縮放120%-130%）。開啟後，桌面僅保留電話、微信、相機等核心應用，自動隱藏應用商店、設定深處的複雜功能，同時屏蔽大部分系統彈窗廣告。

2. 啟用安全模式，嚴控應用安裝

惡意應用是暗釦費的重災區，開啟小米安全模式可禁止非官方渠道應用安裝，從源頭攔截風險軟件。操作步驟：打開「設定」→進入「密碼與安全」→選擇「系統安全」→開啟「安全模式」（部分機型叫純淨模式）。開啟後，安裝非應用商店的APP需輸入預設密碼（建議設為子女生日，讓老人安裝前主動諮詢子女），同時自動攔截帶惡意代碼的應用安裝包。

3. 關閉廣告推送，杜絕誘導入口

很多扣費陷阱藏在廣告彈窗中，需徹底關閉系統及應用廣告。操作步驟：

①系統廣告：打開「設定」→搜索「廣告服務」→關閉「個性化廣告推薦」和「用戶體驗計劃」。

②應用商店廣告：打開「應用商店」→進入「我的」→ 點擊「設定」→點擊「隱私設定」→關閉「推送通知」和「個人化服務」。

③瀏覽器廣告：打開小米瀏覽器→進入「設定」→在「隱私與安全」關閉「個人化內容推薦」和「個人化廣告推薦」，自動攔截釣魚鏈接和扣費廣告。



最方便的是，可以直接和小愛同學說：關閉廣告。

支付全維度管控：從源頭堵住扣費渠道

多數莫名扣費來自免密支付、自動續費和應用內購買，需針對小米錢包、微信、支付寶三大支付渠道逐一設定，實現「無確認不扣費」。

微信/支付寶：關閉免密與自動扣費

第三方支付是扣費重災區，需針對性關閉授權並設定支付限額。

操作步驟：

①微信：打開「我」→進入「服務」→ 點擊右上角三個點→選擇「支付管理」→進入「自動扣費」，關閉所有非必要服務（僅保留公交卡等必需項）；同時進入「支付設定」→關閉「免密支付」，開啟「轉賬確認提醒」。

②支付寶：打開「我的」→進入「設定」→ 選擇「支付設定」→點擊「免密支付/自動扣款」，清理所有無關授權；綁定子女銀行卡副卡，設定200元以下小額限額，開啟「親情守護」功能，大額支付時子女收到通知。



應用內購買：徹底鎖死支付入口

老人誤觸遊戲、視頻APP的內購按鈕易產生扣費，需關閉應用內購買權限。操作步驟：打開「設定」→進入「應用設定」→選擇「應用管理」→逐一找到遊戲、視頻、工具類APP→點擊「權限管理」→關閉「支付權限」和「發送短信權限」；同時打開「應用商店」→進入「我的」→ 「設定」→「付費設定」→關閉「免密支付」，確保任何應用內購買都需輸入密碼確認。

權限精細化收緊：杜絕APP暗箱操作

部分APP會通過後台權限偷跑流量、發送扣費短信，需精細化管控應用權限，只開放必要權限。

限制後台流量與聯網權限

避免APP後台偷跑流量產生話費扣費，操作步驟：打開「設定」→進入「更多連線」→選擇「數據用量」，對不常用APP（如遊戲、購物類）取消「移動數據」權限，僅保留「WLAN」權限；同時開啟「流量封頂」功能，設定每月流量上限，超出後自動斷網。

關閉高危權限授權

針對所有非必要APP，關閉短信、電話、支付等高危權限：打開「設定」→「應用設定」→ 「應用管理」→選中目標APP→「權限管理」，關閉「發送短信」「撥打電話」「讀取短信驗證碼」「支付」等權限；僅為微信、支付寶等必要APP開放對應權限，從源頭杜絕APP暗扣費。

利用手機分身隔離風險

若老人需使用娛樂類APP，可通過小米「手機分身」功能打造安全環境。操作步驟：打開「設定」→進入「隱私與安全」→選擇「手機分身」→開啟後設定獨立解鎖密碼，在分身系統中僅安裝視頻、音樂等娛樂APP，關閉所有支付功能和應用內購買權限，主系統保留支付功能供子女管理，實現風險隔離。

後續維護：定期檢查築牢防線

做好基礎設定後，需定期維護確保防護不失效：

①每月檢查一次微信、支付寶、的自動扣費列表，及時關閉新增授權項目；

②每周通過「手機管家」清理垃圾文件，同時掃描惡意應用；

③綁定子女手機號，開啟賬單通知，即時掌握老人手機消費情況；

④若發現莫名扣費，可依據《消費者權益保護法》維權，針對未明確提醒、取消入口過深的扣費項目，聯繫平台申請退款。



其實老年人手機頻繁扣費，核心是操作門檻與風險防控的失衡。通過小米手機的系統設定、支付管控和權限收緊，既能保留老人所需的核心功能，又能一次性堵住扣費漏洞。做好這些設定後，老人可安心使用手機，子女也無需再為莫名賬單焦慮，真正實現「一次設定，長久安心」。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】