Chrome私自下載AI模型佔用硬碟！偷塞4G文件惹議　內行曝自保神技

安全專家近日曝光Google Chrome瀏覽器存在未經授權的隱蔽行為，在用戶不知情的情況下，偷偷下載約4GB的Gemini Nano AI模型文件並運行內置AI API。



據報道，Zephyrianna揭示Chrome會在後台自動下載名為weight.bin的文件，存放於C:\Users\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\OptGuideOnDeviceModel目錄。

安全專家近日曝光GoogleChrome瀏覽器存在未經授權的隱蔽行為，在用戶不知情的情況下，偷偷下載約4GB的Gemini Nano AI模型文件並運行內置AI API。（unsplash@ Christopher Gower）

經分析確認，該文件為Gemini Nano AI模型，用於支持瀏覽器內置AI功能，整個過程未經用戶同意。這一先斬後奏的行為不僅無端佔用了大量磁盤空間，對於硬件規格較低的電腦，還可能因模型在後台加載，而拖慢瀏覽器的運行效率。

不僅如此，該文件為只讀屬性，即便手動將其刪除，Chrome也會在下次啟動時重新下載。目前Google尚未對此事作出正式回應，用戶可在Chrome地址欄輸入「chrome://flags/」，搜索並禁用「Enables Optimization Guide On Device」與「Prompt API」兩個實驗性Flag，隨後即可手動清除weight.bin文件。

【延伸閲讀】10大移動瀏覽器誰收集最多用戶數據？答案不意外是最多人使用的它（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】