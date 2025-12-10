iPhone 17貼膜恐加重近視！想防碎屏又護眼？關鍵在抗反射與1技巧

iPhone 17屏幕採用第二代超瓷晶面板，並覆蓋了一層抗反射塗層，可有效減少屏幕眩光，在強光下顯示更清晰，提升戶外可讀性。



如果你為iPhone 17貼一張普通保護膜，那麼可能會影響iPhone 17的抗反射效果。與iPhone 16相比，iPhone 17的抗反射塗層可減少約50%的反光；但如果貼上普通保護膜，其抗反射效果會大打折扣，這是因為抗反射塗層必須與空氣接觸時才會發揮作用，額外覆蓋一層保護膜會使其失效。

+ 3

總而言之，不管是號稱通透性98%的鋼化膜，還是93%的高清膜，手機貼膜會降低屏幕的顯示效果，如果貼膜上的劃痕比較多，還會影響屏幕的清晰度，時間久了會增加眼睛的疲勞度。

如果是從防碎屏的角度出發而選擇給手機貼膜，那就要經常更換手機膜，防止劃痕太多造成眼睛勞累，加重近視。

延伸閲讀：輸錯iPhone密碼多少次會被長鎖？原來有這安全機制 2方法救回（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】