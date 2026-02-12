iPhone 10大隱藏使用貼士｜AirPods可操作影相　鬧鐘自定延遲時間

不少用家每日都離不開 iPhone，但即使你自認用了多年，但其實系統內仍然藏住很多被忽略但好用的功能，甚至連 AirPods 都不止用來聽歌這麼簡單，更可以用來操作拍照。



備忘錄其實可以變鬧鐘

平時用提醒事項記低重要事情，但通知一閃而過，其實可以直接為提醒事項加入鬧鐘。設定後，提示會以彈窗形式出現，必須手動關閉或延後，效果就好似真正鬧鐘一樣，特別適合用嚟提醒交費用、開會或重要限時事項，比一般通知可靠得多。

自適應電池更省電

近年不少人都投訴手機用電快，其實 iOS 26 加入的自適應電源模式，會因應你每日使用習慣自動調整背景活動。當系統判斷某日耗電偏高，便會暗中限制非必要運作，幫你撐足全日。即使較舊型號未支援完整功能，只要手動管理背景 App 更新，其實已經有接近效果。

分享 Safari 網頁，接收者可直跳指定段落

同人分享文章時，最怕對方要慢慢捲先搵到重點。Safari 其實支援連結指定文字，只要揀中段落再分享，對方一開就直接跳到該位置，對於工作協作、教學或資訊整理都非常實用，亦大大減少溝通成本。

Action Button 不止一個用途，可以變成多功能選單

不少人以為 Action Button 只能設定一個動作，其實只要配合捷徑，就可以變成彈出式選單，一鍵選擇開相機、開電筒、錄音甚至控制智能家居。設定完成後，Action Button 幾乎等同一個自訂控制中心，靈活度遠超想像。

訊息太多搵唔到？原來搜尋可以更聰明

Messages 內搜尋舊對話一向被嫌不好用，但透過捷徑功能，其實可以加入日期、對象等條件，甚至將最新訊息排前。對經常用訊息處理工作或查舊紀錄的人來說，效率即時提升一個層次。

AirPods 原來可以影相？

最令人驚喜的是，只要配合支援型號，AirPods 的按鍵就可以當作 iPhone 相機快門，再配合倒數計時，無論自拍定影大合照，都不用再伸長隻手。旅行、聚會、家庭相特別實用。

鬧鐘重複提示不再局限 9 分鐘

多年來 iPhone 鬧鐘重複提示只得 9 分鐘延後，終於在 iOS 26 改變。可以自訂延後時間，無論想快點醒定多睡一回，都可以因應生活節奏調整。

Podcast 聽感可以逐個節目調校

如果同時聽新聞、訪談、娛樂 Podcast，一套播放設定未必適合全部。系統其實容許為每個節目獨立設定播放速度同「加強人聲」，毋須每次手動改，對長時間收聽的人來說相當貼心。

通知不用即刻處理

鎖螢幕收到行事曆或提醒通知，其實可以長按直接選擇延後，幾分鐘、一小時甚至自訂時間。

截圖唔一定要全圖預覽

如果嫌每次截圖都彈出預覽影響操作，其實可以在設定中關閉，截完即儲存到相簿，不會再彈出預覽阻礙使用。