藍牙耳機靠近Wi-Fi即Lag爆窒音？全因共用2.4GHz頻段　附改善方法

不知道各位有沒有遇到過類似的場景：在公司附近的餐廳、健身房連過Wi-Fi，每次一靠近，藍牙耳機的聲音就開始卡頓，切換至流動數據，藍牙耳機就又順暢了，今天我們就來聊聊原因。



首先，Wi-Fi和藍牙大多都工作在同一個頻段，也就是2.4GHz頻段，所有設備都可以在此頻段通信。Wi-Fi通常會佔用較寬的「車道」，一次傳輸的數據量很大，而藍牙則採用跳頻的方式，在多個小頻道（又稱信道，Channel）之間快速切換，更靈活。

Wi-Fi通常會佔用較寬的「車道」，一次傳輸的數據量很大，而藍牙則採用跳頻的方式，在多個小頻道之間快速切換，更靈活。（AI生成圖片）

但問題在於，當設備越來越多，比如周圍有很多Router、手機、智能家居設備時，整個頻段就會變得非常擁擠。此時，任何一個設備的通信質量下降，都會影響整體環境。

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當Wi-Fi訊號變差時，為了維持連接，手機會不斷嘗試重傳丟失的數據包，或者降低傳輸速率以提高穩定性。這些行為都會讓Wi-Fi在頻段中佔用更多時間和資源。換句話說，在訊號差的情況下，Wi-Fi反而會不斷佔用有限的無線資源，從而壓縮其他設備的使用空間。

這時，藍牙耳機就很容易遭殃。藍牙聲音傳輸對實時性要求非常高，一旦數據傳輸出現延遲或者封包遺失，就會立刻反映為聲音卡頓、斷續甚至不同步。而在擁擠的2.4GHz環境中，藍牙原本就需要不斷尋找空閒頻道來發送數據，當Wi-Fi頻繁佔用頻道時，最終就會導致聲音體驗下降。

除了Wi-Fi本身的影響，環境干擾也是一個不可忽視的因素。2.4GHz頻段不僅有Wi-Fi和藍牙，微波爐、無線滑鼠及鍵盤、Router都在使用這個頻段。

2.4GHz頻段不僅有Wi-Fi和藍牙，微波爐、無線滑鼠鍵盤、Router都在使用這個頻段。（AI生成圖片）

在一些密閉空間或者設備密集的場所，比如公寓樓、商場或者辦公室，這種干擾會進一步加劇。當Wi-Fi本身就不穩定時，再疊加外界干擾，整個無線環境就會變得更加混亂，藍牙耳機的連線質素就會受到影響。

最後簡單總結一下，各位在購買藍牙耳機時，可以關注一下其支持的藍牙版本，最好是5.2、5.3以上，能減少一些斷聯情況，還有就是儘量避開設備密集的無線環境，同時保持手機與耳機之間無遮擋、距離適中，這些都能提升佩戴體驗。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】