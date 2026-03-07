搭地鐵戴耳機超傷耳？醫生警告勿犯一大忌　記住3個60原則保聽力

一部手機搭配一副耳機，已成為不少年輕人的日常標配。無論是運動、通勤、遊戲還是學習，越來越多的人習慣戴上耳機，沉浸在自己的世界中。



不過，長時間、不當使用耳機，正在悄然威脅聽力健康。

據央視新聞報道，日前，國家衛生健康委召開時令節氣與健康新聞發布會，介紹聽力健康有關情況。

+ 2

首都醫科大學附屬北京同仁醫院主任醫師李永新介紹，健康的用耳習慣是保護聽力的關鍵。無論是頻繁掏耳朵，還是長時間高音量佩戴耳機，都隱藏着傷耳風險。

有些人為了追求「聽着舒服」，長時間、高音量佩戴耳機；還有一些人在通勤地鐵等環境噪聲大時，把耳機音量一再上調，這些做法都會增加噪聲性聽力損失風險。

李永新表示，大家在趕班車、趕地鐵的時候長時間佩戴耳機這樣的習慣並不好。

針對耳機的正確使用方法，他建議大家記住「3個60原則」。

1. 音量不超過設備最大音量的60%。

2. 連續使用不超過60分鐘。

3. 儘量在安靜環境下使用耳機，周圍噪聲控制在60dB以下。



據介紹，60dB相當於日常交談的音量，而地鐵車廂內環境噪聲可達到80dB甚至更高，容易不自覺把音量開大，從而更傷耳。

【延伸閲讀】Google翻譯大升級！任何耳機秒變翻譯機 讀懂弦外之音全靠「它」（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】