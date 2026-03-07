搭地鐵戴耳機超傷耳？醫生警告勿犯一大忌 記住3個60原則保聽力
撰文：快科技
出版：更新：
一部手機搭配一副耳機，已成為不少年輕人的日常標配。無論是運動、通勤、遊戲還是學習，越來越多的人習慣戴上耳機，沉浸在自己的世界中。
不過，長時間、不當使用耳機，正在悄然威脅聽力健康。
據央視新聞報道，日前，國家衛生健康委召開時令節氣與健康新聞發布會，介紹聽力健康有關情況。
+2
首都醫科大學附屬北京同仁醫院主任醫師李永新介紹，健康的用耳習慣是保護聽力的關鍵。無論是頻繁掏耳朵，還是長時間高音量佩戴耳機，都隱藏着傷耳風險。
有些人為了追求「聽着舒服」，長時間、高音量佩戴耳機；還有一些人在通勤地鐵等環境噪聲大時，把耳機音量一再上調，這些做法都會增加噪聲性聽力損失風險。
李永新表示，大家在趕班車、趕地鐵的時候長時間佩戴耳機這樣的習慣並不好。
針對耳機的正確使用方法，他建議大家記住「3個60原則」。
1. 音量不超過設備最大音量的60%。
2. 連續使用不超過60分鐘。
3. 儘量在安靜環境下使用耳機，周圍噪聲控制在60dB以下。
據介紹，60dB相當於日常交談的音量，而地鐵車廂內環境噪聲可達到80dB甚至更高，容易不自覺把音量開大，從而更傷耳。
【延伸閲讀】Google翻譯大升級！任何耳機秒變翻譯機 讀懂弦外之音全靠「它」（點擊連結看全文）
+4
30歲男耳機天天戴耳道長霉菌 醫生提醒高頻聽力受損或會提前退化戴降噪耳機總覺超唔舒服？ANC與自適應差別大 舒適度關鍵在這Sony Bose等81品牌耳機被指致癌？運動流汗/長期佩戴高危或致不育AirPods Pro 3現爆音問題無解 固件更新都沒用 換新機下場更慘NFC新型騙局揭秘！手機碰一下存款就被轉走？一招設定教你保荷包專家警告別把ChatGPT當樹洞！5類資訊千萬別說 附私隱保護懶人包
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】