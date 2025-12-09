中國廠商推出Mini SSD　只有SIM卡大小容量卻高達2TB　僅售這價

日前，佰維宣佈正式面向消費級市場發布Mini SSD CL100，這是目前市面上最小的消費級SSD硬碟。



CL100整體尺寸為15x17×1.4mm，僅半枚硬幣大小，重量輕約1g，採用卡槽式插拔設計。

CL100採用LGA封裝設計，支持IP68級防塵防水，最高承受3米高度跌落不受損。

+ 6

別看體積小，CL100的性能媲美主流SSD硬碟，採用PCIe 4.0×2高速接口與NVMe 1.4協議，順序讀寫速度最高可達3700MB/s、3400MB/s，隨機讀寫速度最高550K IOPS、650K IOPS。

該SSD支持3年只換不修，平均無故障時間高達150萬小時。

目前，CL100已適配OnexPlayer壹號遊俠X1 Air三合一PC、OnexPlayer壹號本飛行家APEX、OnexPlayer壹號本Super X、GPD Win 5等多款掌機設備。

為擴展CL100的使用場景，佰維還配套推出首個適配Mini SSD CL100的高速讀卡器RD510，採用USB 4.0接口協議，讀速40Gbps，內置散熱風扇。

價格方面，佰維CL100提供512GB、1TB、2TB三種容量版本，售價分別為599元（人民幣，下同）、1099元、2199元。

延伸閲讀：SanDisk最小1TB USB-C手指！3g輕巧、400MB/s高速 售價有競爭力（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】