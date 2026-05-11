任天堂股價大跌一成！　銷售展望低迷兼警告內存晶片成本衝擊利潤

任天堂股價創三個月來最大跌幅，此前該公司預計硬體和軟件銷售將下降，並警告稱內存晶片成本飆升衝擊利潤率。

據彭博報道，這家總部位於京都的遊戲製造商上周五發布了令人意外的悲觀預測，預計本財年Switch 2遊樂器的銷量將為1650萬台，軟件銷量為6000萬份。該公司股價周一在東京下跌10%，觸及自2024年8月初代Switch的銷售勢頭開始放緩以來的最低水平。

內存和存儲組件成本的不斷上漲，令任天堂等電子品牌以及索尼其他遊樂器製造商承壓，它們面臨關稅、高昂的運輸成本和疲軟的可支配支出等問題。任天堂至今仍未重現初代Switch早期遊戲銷售的輝煌。

「這裡存在一些令人擔憂的問題，不僅僅是硬體成本問題，」Asymmetric Advisors分析師Amir Anvarzadeh表示。「隨著市場對任天堂硬體利潤率前景進行評估，其軟件銷售這一利潤關鍵所在，也開始明顯下滑，反映出其遊戲系列的吸引力減弱。」

報道又稱，任天堂預計今年內存價格上漲和美國關稅將對其業務造成1000億日圓（6.4億美元）的影響，此前已經宣布產品全面提價，包括Switch 2、初代Switch等。