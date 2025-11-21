iPhone地圖紀錄怕被看光？6步教你清除行蹤　保護隱私兼釋放儲存

現在iPhone內建的地圖功能相當實用，包括導航、指南等，也會紀錄搜尋紀錄，但如果希望清除iPhone地圖中曾經搜尋或造訪過的地點紀錄，以保護個人隱私或避免他人窺探你的行蹤，只需簡單幾步即可完成，且可一鍵清除所有地圖使用紀錄。



這不僅有助於釋放儲存空間，也能讓使用紀錄保持乾淨整潔，特別適合重視隱私的使用者。

步驟1：打開設定選單後，找到「隱私權與安全性」。

步驟2：於出現的選單中找到「定位服務」。

步驟3：接著下拉選單到最後，點選「系統服務」。

步驟4：進入選單後，再找到「重要位置」。

步驟5：接著會看到已記錄的筆數，可以直接按下「清除記錄」。

步驟6：於出現的確認視窗中，按下「清除記錄」即可完成。



