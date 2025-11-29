蘋果iPhone「捷徑」教學 讓影片一鍵變GIF動圖 無需下載APP
撰文：T客邦
在日常聊天中，許多人喜歡用GIF動圖來增加對話的趣味性與表達效果。
其實，除了依賴現成的貼圖或搜尋平台，也能透過iPhone內建的「捷徑」功能，將自己拍攝的影片轉換成專屬GIF。
不過要特別留意的是，並非所有聊天或社交應用程式，都支援傳送自製的GIF，有些情況下可能會以靜態圖片的形式呈現。
步驟1：首先先打開捷徑App，然後切換到「捷徑資料庫」的分頁。（T客邦提供）
步驟2：接著在搜尋欄輸入「影片」，便會出現「影片轉GIF」的捷徑，點擊「+」將其加入。
步驟3：再來回到「捷徑」的分頁，按下剛才加入的「影片轉GIF」。
步驟4：畫面就會跳出裝置中的所有影片供選擇。
步驟5：進到編輯頁面後，上方還可以裁剪想要的片段，沒問題後按下「儲存」。
步驟6：最後點擊左下角的「分享」，便能直接將GIF傳到LINE的聊天室中，或是將其儲存至裝置。
【本文獲「T客邦」授權轉載。】