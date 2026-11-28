很多人選電視，把絕大部分精力都砸在畫質規格上：解像度、MiniLED、分區數、峰值亮度、色域，規格表翻來覆去對比，預算全部給到屏幕。可到家使用卻發現：畫面看着挺驚豔，看電視、追劇、看電影總感覺「味道不對」。人聲發悶、台詞聽不清，爆炸音效單薄無力，大片氛圍感完全出不來。



究其原因，絕大多數中低端乃至部分中高端電視，揚聲器只是附屬配置，並不是強項。大家過度重視畫質，卻忽略聲音，最終整套視聽體驗被糟糕的音頻拖了後腿。

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畫質決定看得清，音質決定看得爽

不可否認，畫質是電視的基礎。一塊好屏幕，色彩、對比度、亮度到位，畫面才能賞心悦目，沒有好畫質一切都是空談。但視聽體驗，是「畫面+聲音」兩者共同組成。畫質讓你看見故事；聲音讓你代入故事。

看懸疑劇，細微的環境音效、低聲的對白，如果電視喇叭渾濁，關鍵台詞聽不清楚，需要反覆調大音量；看動作大片，本該震撼的轟鳴，電視薄薄機身裏的小喇叭，聲音乾癟，沒有下沉的低音，爆炸、撞擊變成單薄的聲響；看演唱會、體育賽事，沒有聲場包圍感，就像在聽手機喇叭擴音，沉浸感大打折扣。

電視機身追求輕薄，內部留給揚聲器的空間非常有限。機身越薄，喇叭單元尺寸就做不大，低音天生弱點。哪怕部分機型標稱大功率，大多是靠音量拉高，低音渾濁、人聲刺耳，開大音量還會出現機身共振。

很多用戶有個誤區：電視自帶揚聲器夠用就行，聲音能聽見就OK。實際觀影裏，人耳對劣質聲音的容忍度，遠低於眼睛對畫面小瑕疵的容忍度。畫質差一點可以適應，聲音難聽，整部片子看着都累。

什麼情況，一定要配Soundbar/外接揚聲器？

Soundbar佈線簡單，插線就能用。（中關村在線提供）

1. 電視機身做得特別薄，機身又窄又薄，基本不要指望自帶音效；

2. 經常看電影、追劇、看球賽、在家看演唱會，追求沉浸感；

3. 客廳空間偏大，電視聲音開到一半就破音、共振；

4. 經常晚上看片，人物對白含糊，總聽不清說話內容。



不是說每家都必須買高價家庭影院。一台合格的Soundbar，不用複雜佈線，簡單插線就能用，帶來的體驗提升，往往比你電視加幾千塊升級一檔畫質感知更強。

舉個現實例子：

同預算，方案A：把全部預算砸電視，買更高分區、更高亮度的電視，用自帶喇叭；方案B：降一檔電視畫質預算，省出來的錢，配一台中端Soundbar。

多數普通家庭實際體驗，方案B的綜合觀影感受會明顯更好。畫面差距普通人肉眼未必能瞬間分辨，但聲音的提升，開機一瞬間就能感受出來：人聲通透、對白清晰，有低音氛圍感，聲場一下子鋪開。

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誤區澄清：不是讓大家盲目堆揚聲器

當然也不能走向另一個極端，揚聲器不是越貴越好。如果你的電視本身自帶不錯的多單元揚聲器，日常只看短視頻、新聞、追劇，對氛圍感沒有追求，那完全沒必要額外花錢；租房、卧室小尺寸電視，空間很小，幾百元入門Soundbar足夠，不用上昂貴套裝；不要迷信規格上的標稱功率，功率大不等於好聽，實際調校、聲道方案更重要。

優先級參考：基礎畫質達標＞優先改善聲音，而不是一味內卷屏幕規格。

選購小建議

1. 選電視時，不要只看畫質規格，順帶看一眼揚聲器配置：單元數量、有無獨立低音單元，不要完全無視音頻；

2. 客廳主力觀影設備，預算允許，優先考慮搭配Soundbar，相比傳統5.1家庭影院，佈線簡單，對普通用戶更友好；

3. 卧室小空間，不必追求大低音，人聲清晰是第一訴求；

4. HDMIeARC插口很關鍵，如果打算外接揚聲器，電視務必確認帶eARC，才能無損輸出高清音頻。



寫在最後

選購電視，畫質是下限，音質決定體驗上限。我們總盯着屏幕上的數字瘋狂內卷，卻常常忽略耳朵的感受。好畫面負責把世界呈現在你眼前，而好聲音，才會讓你真正走進影片的世界。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】