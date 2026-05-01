8K電視面世10年不敵4K難普及！面板巨頭停產　影片稀缺成致命傷

如今的電視行業，1080p與2K解像度已普遍被視為入門級配置，4K電視則早已進入大眾消費階段，價格趨於親民。8K電視自問世至今已逾十年，曾被寄予厚望，如今卻面臨市場認可度不足、發展乏力的現實困境。



近期，一家主要面板製造商宣佈，將停止生產8K規格的LCD及OLED顯示面板。此舉雖非業內首例，但因其在8K OLED技術領域長期保持獨家量產與商用地位，故被視為當前最具標誌性的戰略調整。

該企業表示，這一決策基於對全球顯示技術演進趨勢、終端市場需求以及內容生態建設狀況的系統性評估。同時強調，相關技術儲備已趨成熟，一旦市場條件與用戶基礎達到相應水平，可迅速重啟相關產品佈局。

曾經的黑科技涼了？8K電視面板停產。（AI生成圖片）

解構8K電視失敗真相，買4K電視更好？

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自2012年首款8K電視面世以來，全球主流面板與整機廠商均陸續推出過8K機型。十餘年間，8K顯示技術本身已日趨完善，圖像質量、驅動算法與面板良率均有顯著提升；價格方面亦持續下探，高成本已不再是制約其普及的唯一瓶頸。

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然而，技術可行不等於市場接受。長期以來，行業持續宣傳8K帶來的視覺升級，實際使用中卻面臨明顯落差：一方面，原生8K視頻內容極度稀缺，主流流媒體平台與廣播體系尚未建立穩定供給；另一方面，8K遊戲生態幾乎空白，現有主機設備尚難以穩定輸出4K高清畫面，更遑論更高規格。此外，人眼對超高清解像度的感知存在物理邊界。

研究表明，在常規觀看距離下，50英寸屏幕需貼近至一米以內，才可能察覺8K與4K之間的差異；屏幕尺寸越大或觀看距離越遠，解像度提升帶來的觀感增益便越不明顯。

整體來看，8K電視始終未能實現規模化滲透。據行業統計，截至2024年，全球4K電視保有量已突破十億台；而自2015年有銷售記錄以來，8K電視累計出貨量僅為160萬台，其中峰值出現在2022年。這一數據反映出其長期處於小眾、邊緣狀態。

在此背景下，多家廠商相繼調整策略：早在2023年，已有企業終止8K電視研發與生產；另一國際品牌亦於去年初正式停產該類產品，並同步推進旗下電視業務的結構性整合。

儘管如此，仍有廠商維持8K產品線，部分機型起售價已下探至2500美元（約港幣19600元）區間。另有企業雖暫未推出新品，但也未明確退出計劃，保留了未來重返該領域的技術與市場彈性。

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