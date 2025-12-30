MicroLED電視賣100萬值不值？畫質強到無對手　揭兩類人必買原因

在當下的彩電市場，價格戰打得如火如荼。從年初的「狂飆」開始，彩電價格一路「俯衝」，65英寸產品跌破千元，85英寸產品最低來到2999元（人民幣，下同），甚至有品牌將75英寸產品價格殺到了1799元。但就在這樣的低價浪潮中，MicroLED電視卻反其道而行之，價格高得令人咋舌，100萬元的售價屢見不鮮。那麼，花100萬元買一台MicroLED電視，究竟值不值呢？



畫質無敵，優勢盡顯

MicroLED電視在畫質方面堪稱「天花板」級別。以三星110英寸MicroLED電視為例，它採用無機自發光技術，在藍寶石晶石片上製作而成，這使得其使用壽命、效率、速度和可靠性都遠超普通電視。

其搭載的AI處理器，能獨立控制兩千多萬顆微型LED晶片，極大地提升了畫面的亮度和對比度，即使是同一種顏色，也能展現出豐富的深淺變化，帶來細膩的微表現力。該電視支持HDR10、HDR10+技術，讓畫面無比逼真。

再看TCL在2024年3月發布的163英寸Micro LED X11HMax，定價799,999元。它擁有2488萬多顆無機RGB自發光晶片，能實現超高的亮度和極強的色彩還原能力，呈現出的畫面效果極為震撼。

其超高峰值亮度達到10000nits，通過對Micro LED紅綠藍三色像素點入微級的亮度精控，實現了22bit超高色深，擁有400萬級的色階精控能力，使得畫面色彩過渡自然，細節清晰可見。

從技術原理上講，Micro LED融合了LCD和OLED的諸多優點，在發光效率、色域、壽命、柔性和能耗等方面表現出色。與OLED相比，Micro LED採用無機材料製造，解決了OLED屏幕壽命短、易燒屏的問題，同時能確保屏幕亮度、色域和對比度，屏幕理論壽命更長。

而且，Micro LED電視在亮度上優勢明顯。OLED電視因燒屏風險，不敢長時間維持高亮，還設置了ABL自動亮度限制功能。而Micro LED不受此限制，畫面更加明亮，在顯示一些大場景、高亮畫面時，能呈現出更好的視覺效果，比如陽光照耀下的沙灘、明亮璀璨的城市夜景等場景，Micro LED電視能讓畫面中的細節更加清晰，色彩更加鮮豔奪目。

價格背後，成本難題待解

Micro LED電視之所以價格高昂，核心原因在於其技術仍處於發展階段，產業化製造面臨諸多難題。其中，巨量轉移工藝是最大的「攔路虎」。Micro LED需要將一個巴掌大的面積裏數百萬乃至上千萬顆晶片先進行剝離，然後精準地將這些晶片一個個放置到指定位置，並且每塊晶片的信號電和驅動基板還要完美聯合在一起。

這一過程對轉移的效率和精度要求極高，而目前的技術水平難以滿足，導致良率較低。在鍵合過程中，晶片損壞的情況時有發生，而修復又是一個複雜且成本高昂的過程。

市場調研機構Omdia數據顯示，10-14英寸的Micro LED顯示面板的製造成本大約在6000-10000美元之間，考慮到面板製造商的利潤，出廠價格通常會比成本高出10%-20%。僅僅是中游的顯示面板環節，就承受着巨大的成本壓力，當加上其他環節成本後，最終導致消費級終端產品價格居高不下。

儘管TCL等品牌通過自身技術實力在一定程度上降低了Micro LED電視的價格，但相比傳統電視，其價格依然讓普通消費者望而卻步。與同樣具有自發光特性的OLED電視相比，OLED技術經過多年發展，已經相對成熟，成本逐漸降低，市場上55英寸的OLED電視價格已經下探到數千元。

而MicroLED電視，即使是尺寸較小的產品，價格也遠遠高於OLED電視。以三星為例，其89英寸Micro LED電視售價高達75萬元，與之尺寸相近的OLED電視價格則要低得多。這使得Micro LED電視目前只能局限於高端小眾市場，難以普及。

目標客戶，高端小眾群體

那麼，究竟哪些人會花費100萬元購買一台Micro LED電視呢？從市場反饋來看，主要是兩類人群。一類是追求極致視聽體驗的超級富豪。對於他們來說，住房空間不是問題，追求生活品質和獨一無二的體驗是他們的消費訴求。Micro LED電視的超大尺寸和頂級畫質，能為他們打造出如同私人影院般的極致觀影環境。

比如一些擁有超大別墅的富豪，他們的客廳空間寬敞，普通尺寸的電視無法滿足其視覺需求，而100萬元的MicroLED電視，無論是110英寸還是163英寸的超大屏幕，都能完美適配他們的居住環境，成為客廳中的視覺焦點，為他們帶來震撼的視聽享受。

另一類是對顯示技術有研究需求的企業或機構。例如，一些顯示技術研發公司，他們購買MicroLED電視是為了深入研究其技術，學習其中先進的顯示原理、晶片控制技術等，以便應用到自身的產品研發中，提升自身的技術實力。

對於電視製造商而言，現階段Micro LED電視更多的是作為展示自身技術實力的「名片」，通過推出高端的Micro LED電視，向外界傳遞企業的技術能力和製造能力，進而提升品牌形象，吸引高端消費者關注，推動其他產品線如Mini LED電視等高端產品的銷售。以TCL為例，在推出Micro LED X11HMax後，其品牌在高端市場的知名度和影響力得到了提升，帶動了旗下其他中高端電視產品的銷量增長。

從長遠來看，隨着技術的不斷進步，Micro LED電視的成本有望降低。當效率、良率、修復這三大難題得到有效解決後，Micro LED電視的價格或許能降到普通消費者可接受的範圍。但就目前而言，100萬元的Micro LED電視，更多的是代表着一種技術的前沿和高端的象徵，距離大眾普及還有很長的路要走。

對於普通消費者來說，在當下的市場環境中，選擇一款價格親民且性能不錯的傳統電視，如OLED電視、MiniLED電視等，或許是更為務實的選擇。而對於那些追求極致、預算充足的高端消費者和技術研究機構來說，MicroLED電視所帶來的極致體驗和技術價值，讓其高昂的價格變得似乎「物有所值」。

延伸閲讀：揭秘電視選購術語 LCD、OLED、QLED是什麼？理想家庭影院這樣選（點擊連結看全文）

+ 14

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】