電視畫質太差只是你調校錯？揭秘3個隱藏設定　免費解鎖4K級享受

在當今數字化娛樂時代，電視依舊是家庭娛樂的核心。忙碌一天後，舒適地坐在沙發，打開電視沉浸在精彩節目裏，是許多人的放鬆方式。但有時，滿心期待地打開電視，卻被模糊、色彩失真的畫面潑冷水，好好的觀影興致瞬間消散。其實，想提升電視畫質，並非一定要斥巨資更換設備。



本文將分享一系列實用技巧，教你免費提升電視畫質，讓你的觀影體驗大幅提升。

+ 28

1. 選對片源，畫質提升第一步

電視像一個「翻譯官」，將片源訊息轉化為畫面呈現給我們。所以，片源質量直接決定了最終畫面效果。很多人花大價錢買了高端電視，卻忽視片源選擇，導致電視性能無法充分發揮。那如何選擇優質片源呢？

關注片源分辨率

分辨率是影響畫質的關鍵因素。簡單來說，分辨率越高，畫面包含的像素點越多，細節就越豐富。常見分辨率有1080p（全高清）、2K、4K甚至8K。以觀看自然風光紀錄片為例，4K分辨率下，能清晰看到樹葉脈絡、動物毛髮紋理，彷彿身臨其境；低分辨率片源放大到電視屏幕上，畫面會模糊、出現像素化，嚴重影響觀看體驗。

用高分辨率電視看低分辨率影視，會產生模糊效果，影響電視畫面。（AI示意圖）

現在很多正規視頻平台，如騰訊視頻、愛奇藝、優酷等，提供不同分辨率片源。網絡速度和電視支持分辨率允許的情況下，儘量選擇高分辨率影片觀看。

注意片源格式和編碼

除分辨率外，片源格式和編碼也影響播放效果。

常見視頻格式有MP4、MKV、AVI等。其中，MKV格式兼容性好，支持多種音視頻編碼和字幕軌道。編碼方面，H.265編碼比H.264編碼在相同畫質下壓縮比更高，文件更小，畫質卻能保持較高水平。

網絡帶寬有限時，播放H.265編碼的1080p影片，可能比H.264編碼的更流暢、畫質更清晰。下載或在線觀看影片時，可查看片源詳細訊息，了解格式和編碼方式，選擇高質量片源。

可在下載影片時查看片源訊息，選擇高質量片源（中關村在線提供）

利用免費高清資源

雖然部分視頻平台高清、4K片源需付費，但仍有許多免費高清資源。

一些電視台官方網站或手機應用，會提供部分節目或電視劇的高清在線播放服務；還有公益性質的視頻網站，收集分享高清影片、紀錄片等資源。

比如，通過DTMB地面數字電視網絡，簡單連接天線，就能免費收看16套高清節目，畫質可達1080P，部分地區還能收看當地電視台高清節目。大家可以通過網絡搜索、社交媒體推薦等方式，挖掘這些免費高清資源渠道，豐富觀影選擇。

2. 優化觀影環境，為畫質加分

除片源，觀看環境對電視畫質觀感影響也很大。想象一下，在陽光直射的房間看電視，屏幕反光嚴重，畫面細節被掩蓋，色彩也變得暗淡；或是在昏暗房間，屏幕過亮或過暗，眼睛容易疲勞，也影響畫質體驗。那如何優化觀看環境呢？

控制光線

光線是影響電視畫質觀看效果的重要外部因素。要儘量避免電視屏幕產生反光或倒影，因為這會降低畫面對比度和清晰度，使畫面模糊、灰暗。可通過調整窗簾、燈光等控制觀看環境光線。白天觀看時，拉上窗簾遮擋陽光；晚上觀看時，使用柔和間接照明，如壁燈、枱燈，將光線照射到牆壁或天花板上，通過反射照亮房間，避免直接照射電視屏幕。另外，選擇低反射率屏幕的電視，也能有效減少環境光干擾。

晚上看電視時，使用柔和間接照明，避免直接照射電視屏幕。（AI生成示意圖）

一些高端電視採用特殊屏幕塗層技術，顯著降低屏幕對環境光的反射，即使在光線較亮環境下，也能保持清晰、鮮豔的畫面效果。

調整觀看距離和角度

觀看距離和角度對觀看體驗和畫面效果也很重要。合適的觀看距離，能讓觀眾充分欣賞電視畫面細節，避免因距離過近或過遠導致視覺疲勞。

一般來說，觀看距離與電視屏幕尺寸有關，可根據公式「觀看距離（厘米）=屏幕對角線尺寸（英寸）x2.54x3」大致估算。比如，55英寸電視，對角線尺寸約139.7厘米，合適觀看距離約為139.7x3=419.1厘米，即4.19米左右。

同時，儘量保持眼睛與電視屏幕中心在同一水平線上，避免斜視或仰視，這樣能獲得最佳觀看視角，減少畫面變形和色彩偏差。觀看角度不佳，可能導致畫面亮度、對比度和色彩在不同角度出現變化，影響觀看效果。擺放電視時，可根據家庭成員身高和觀看習慣，調整電視高度和角度，確保每個人都能舒適觀看。

合適的觀看距離，能讓觀眾避免因距離過近或過遠導致視覺疲勞。（Ksenia Chernaya@pexels）

巧用電視設置，挖掘畫質潛力

如今電視功能豐富，許多圖像設置選項能優化畫質，但默認設置不一定是最佳的。合理調整這些設置，能讓電視發揮最大畫質潛力。

選擇正確的圖像模式

大多數電視提供多種圖像模式，如標準模式、電影模式、遊戲模式、鮮豔模式等。這些預設模式是電視廠商根據不同使用場景和內容類型優化的結果，但默認設置不一定能展現電視最佳畫質。

標準模式：較為平衡，適用於大多數類型內容觀看，亮度、對比度和色彩飽和度適中，能滿足日常看新聞、電視劇等需求；



電影模式：針對電影內容專門優化，色彩和對比度接近電影院效果，更接近還原電影拍攝時的真實色彩，觀看電影和電視劇時選擇該模式，往往能獲得更好畫質；



遊戲模式：降低輸入延遲，提高遊戲操作流暢性，對畫面響應速度優化，但色彩和對比度可能不是最佳，不太適合觀看影視內容；



鮮豔模式：提高畫面亮度、對比度和色彩飽和度，畫面鮮豔奪目，但容易導致色彩失真，長時間觀看易造成眼睛疲勞，不適合長時間觀看影視節目。



日常使用中，建議觀看電影和電視劇選電影模式，觀看體育賽事或玩遊戲時，根據實際情況選擇相應模式，以獲得最佳觀看體驗。

調整電視設置，可以根據實用場景選擇不同的顯像模式。（AI生成示意圖）

調整基礎圖像參數

除圖像模式，還可手動調整一些基礎圖像參數，進一步優化畫質。亮度控制畫面整體亮度，過高會過曝，丟失亮部細節，過低則畫面偏暗，看不清暗部內容。

調節亮度時，可先將其設為50%左右，再根據觀看環境和個人喜好微調。對比度調節畫面明暗對比，影響層次感和細節表現，適當提高對比度可讓畫面更生動，但過高會使暗部更暗、亮部更亮，丟失細節，建議從60%開始調節。

色溫決定畫面冷暖色調，常見有暖色（偏黃）、標準和冷色（偏藍）。一般選標準模式，喜歡暖色調可選暖色，反之選冷色。飽和度控制畫面色彩濃郁程度，過高色彩不自然，過低畫面灰暗，建議從50%開始，根據個人喜好微調。

清晰度包括鋭度和噪點控制，鋭度可調節畫面清晰度，但過高會引入噪點，影響畫面純淨度，建議從30%-40%開始調節；適當開啟降噪功能，可提升畫面純淨度，但過度降噪會使畫面細節丟失。

3. 定期維護電視，保持畫質穩定

電視日常維護對保持畫質穩定也很重要。就像汽車定期保養能保持良好性能，電視經過一段時間使用，也需要一些維護措施，確保畫質始終出色。

清潔屏幕

電視屏幕使用一段時間後，會吸附灰塵、指紋等污漬，影響畫面清晰度和色彩表現。清潔屏幕時，要使用乾淨、柔軟的超細纖維布輕輕擦拭，避免使用有酒精或溶劑成分的清潔劑，以免損壞屏幕表面。建議每月清潔1-2次，保持屏幕乾淨。

更新電視固件

電視廠商會通過固件更新優化畫質算法、修復顯示問題，提升電視性能和穩定性。定期檢查電視系統更新，及時安裝最新固件，能讓電視保持良好運行狀態，獲得更好畫質表現。一般在電視設置菜單中可找到系統更新選項，根據提示操作即可。

通過以上從片源選擇、觀看環境優化、電視設置調整到定期維護等多方面的方法，不花一分錢，就能顯著提升電視畫質。讓我們在家中輕鬆享受更清晰、逼真、舒適的視聽盛宴，提升生活幸福感。趕快試試這些方法吧！

延展閲讀：家電什麼情況下應換新？5大場景優先處理 衛生隱憂最容易被忽視（點擊鏈結看全文）

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】