新居裝修最容易超支的地方，不是基本裝修工程，而是全屋家電。很多人裝完修買家電，完全是隨心消費：看到喜歡的高端電視就衝動入手、冷氣機直上頂級型號，最後預算見底，廚房小家電、生活必需電器只能隨便湊合買廉價款式。



結果就是：大型家電功能嚴重過剩，一堆閒置溢價功能；小家電頻繁壞、表現差勁，日常煮飯、做家務處處感到煩躁，看似花了大錢，居住體驗卻一言難盡。

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新居家電採購，核心從來不是「越貴越好」，而是預算分配合理、核心開支不縮水、溢價不浪費。今天給大家分享一套，普通人可直接照搬的全屋家電預算分配公式，精準劃分大件、小家電開支，不超支、不中伏，花的每一分錢都能提升居住質素。

先記住核心分配原則，全屋家電總預算，70%留給大型家電，30%分給小家電。這是適合普通家庭的黃金比例，兼顧耐用性、實用性和日常體驗，徹底避開「大件浪費、小件湊合」的誤區。

很多人之所以買家電中伏，就是比例完全顛倒：把大部分錢投放在冷門高階的小家電，核心大件貪便宜買低規格，最後冷氣機費電、雪櫃保鮮差、洗衣機洗不乾淨，家電主力設備天天出問題，得不償失。

核心大型家電

首先說佔比70%的核心大型家電，這部分是居家主力設備，可以適度加預算，絕對不能降級縮水。

全屋大型家電包含：冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視、熱水爐、抽油煙機、煮食爐。這些家電的共同點是：使用年限8–10年、無法頻繁更換、直接決定居家基礎體驗，而且維修成本極高，一旦縮水，入住後就是長期煩躁。

全屋大型家電包含：冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視、熱水爐、抽油煙機、煮食爐。（AI生成圖片）

這部分預算的花錢邏輯是：強化核心硬件，捨棄華而不實的功能。不用盲目衝頂級型號，不用為AI智能、花巧模式、外觀美觀但不值這價格的產品而付款，但核心規格、硬件品質、能源效益級別必須到位。

冷氣機優先看壓縮機、換熱配置、能源效益，不用追無風感、智能聯動等冷門功能；雪櫃重點看循環系統、保鮮能力、密封散熱，無需堆砌多檔位變溫、製冰等非必要配置；洗衣機認準潔淨效能、摩打、內桶容量，幾十種小眾洗護模式完全沒必要；廚房與廁所大件電器，優先選穩定性、安全性、基礎性能，拒絕規格誇大、用料縮水的廉價型號。

大型家電屬於「一次買對、省心十年」的設備，預算充足可直上中階主流型號，基本規格不縮水，避開花冤枉錢，就是最高性價比的選擇。這部分多花的錢，都會體現在省電、靜音、耐用、少維修上，長期來看穩賺不虧。

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小家電

再講佔比30%的小家電，這是最容易亂花錢、最容易中伏的板塊。很多人誤區就是：小家電外型吸引、價格低，瘋狂入手網紅款，最後一堆閒置封塵，白白浪費預算。

小家電包含廚房、生活、清潔三類，常見的有電飯煲、氣炸鍋、破壁機、濾水器、風扇、暖風機、吸塵機、除蟎儀等。（AI生成圖片）

小家電包含廚房、生活、清潔三類，常見的有電飯煲、氣炸鍋、破壁機、濾水器、風扇、暖風機、吸塵機、除蟎儀等。這類家電的核心特點：迭代快、更新週期短、替代成本低、不少屬於可有可無的非必需品。

小家電的花錢邏輯和大件完全相反：必備款式選可靠、非必需品不入手，堅決不追高端。日常高頻使用的必備小家電，比如電飯煲、濾水器、基礎風扇，不用買雜牌廉價款式，選主流中端、口碑穩定的機型，保證基礎體驗即可；那些網紅多功能、聯名款、智能頂級型號小家電，完全不用入手。

像多功能破壁機、大容量氣炸鍋、網紅除蟎儀、智能香薰機等，很多家庭一年用不了幾次，屬於純閒置雞肋家電，哪怕再便宜，也是浪費預算。小家電只買自己真正的生活實際所需，拒絕跟風種草（被推介），就能省下一大筆冤枉錢。

為了方便大家實際執行，給不同預算家庭整理了通用分配方案，對號入座即可。

上車細單位（全屋家電總預算約3.5萬至4.5萬元）：嚴格遵循7:3比例，約2.5萬至3萬元集中投放在大型家電質素上（例如兩部冷氣機連安裝及基本廚衛電器），全數選購主流品牌入門可靠型號；小家電僅保留電飯煲、濾水器等日常必備電器，捨棄所有華而不實的熱門小家電，確保基本居住舒適度。

標準兩房自住單位（全屋家電總預算約5萬至8萬元）：大型家電可升級至中階主流型號，進一步提升靜音、節能及耐用表現；小家電則按實際需要，添置實用的清潔及廚房電器，適度提升家居生活質素，無需盲目追求頂級規格。

三房或以上換樓大單位（全屋家電總預算9萬元以上）：大型家電可選購知名品牌中高階或嵌入式型號，兼顧整體室內設計與空間配合；小家電以提升生活便利度為先，按生活習慣選購實用的智能款式，杜絕無謂溢價。

新居家電採購鐵律

1. 大型家電重「硬件和壽命」，小家電重「必需和實用」。大件縮水是十年遺憾，小件過剩是永久浪費。

2. 預算優先傾斜高頻使用設備。每天用的抽油煙機與煮食爐、雪櫃、洗衣機、熱水爐絕不省，一年用一次的網紅小家電絕不買。

3. 拒絕頂級型號的執念，全屋家電最優解是：大件穩、小件精、無閒置、不超支。



置業裝修本身就是大額支出，家電預算合理分配，不盲目跟風、不肆意浪費，才能花最少的錢，裝出最舒適的家。

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