濾水器選購防伏！平價機身暗藏濾芯陷阱　注意3大關鍵避開無底洞

淨水器（濾水器）基本上是現代家庭的標配，價格也從幾百元到幾千元不等，淨化技術上RO反滲透、超濾、納濾機型什麼都有，對於消費者來說，咱們到底該如何選擇和購買呢?今天從價格和技術上全面剖析下看看，普通用戶、消費者到底該如何去選擇淨水器呢？



淨水器看似便宜 但耗材濾芯才是賺錢大頭

很多RO淨水器價格看着相當的便宜，只要幾百塊錢，用戶買回來以為是撿到了便宜，但一定要注意可能存在以下的問題。

幾百塊錢淨水器一定要注意可能存在的問題。（AI生成圖片）

先來說第一個，濾芯接口有的是專用接口，濾芯過期的話只能從商家這裏購買原配的濾芯，通常價格會比通配濾芯要貴，這樣看似購機時撿了大便宜，實際上用戶後期使用成本會大大增加，不太合適。商家之所以這麼做，就是為了鎖定用戶，讓你每年都得花高價買他家濾芯，長期下來，濾芯錢比機身還貴。

其次呢，還有商家用終身免換芯概念的，這種也是不可能的，按照淨水器的過濾原理來說，淨水器的任何一層濾芯都是有壽命的，需要定期更換，像最貴的RO濾芯，最晚也需要5年換一次，所以宣稱一直用不用換的，大概率都不靠譜。

最後呢就是虛標濾芯壽命的商家，很多濾芯使用壽命可能是1年以上，但商家為了加速你的濾芯消耗速度，故意放出半年更換的提醒，讓你更換濾芯頻次增加，增強後期消費。

3個選購技巧，讓你不踩坑

那對於普通消費者來說，該如何去選擇正確的淨水器呢？我自己呢整理了三個點：

1. 選擇能通配濾芯的產品

首先就是，買淨水器一定要選擇能通配濾芯的產品，不要買專用濾芯產品，往後一旦品牌出問題，想換都沒法換，更不用說花市場幾倍的價錢去換品牌同樣品質的濾芯了。

買淨水器一定要選擇能通配濾芯的產品，不要買專用濾芯產品。（AI生成圖片）

2. 選擇RO濾芯看額定淨水量和過濾精度

其次，就是選擇RO濾芯一定要看額定淨水量、過濾精度。RO反滲透濾芯儘量選額定淨水量不低於4000升的；PP棉、活性炭最好選能單獨拆換的款式。這樣更換成本和便捷程度會更高。

RO反滲透濾芯儘量選額定淨水量不低於4000升的；PP棉、活性炭最好選能單獨拆換的款式。（AI生成圖片）

3. 認準符合國標正規產品

最後就是一定要認準符合國標正規產品，別買三無雜牌，正規濾芯監管和標準更高，使用起來也更加安全。

要認準符合國標正規產品，別買三無雜牌。（AI生成圖片）

選淨水器，核心還的看後期成本

所以對於買淨水器的人群來說，最簡單的辦法就是去正規渠道選擇大品牌的產品，基本不出錯，很多主流品牌產品也是有很多高性價比定位的產品可以選擇。不要買沒聽過的品牌，就能避開很多坑。

買淨水器不是一錘子買賣，提前算好後期使用成本，能讓你少花不少冤枉錢。

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