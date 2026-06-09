ASUS首推Wi-Fi 8電競Router　ROG八爪魚效能翻倍　主打超低延遲

Wi-Fi 7尚未完全普及，下一代無線標準的軍備競賽已經提前打響。繼TP-Link發佈Archer 8 Wi-Fi 8 Router後，ASUS在2026台北電腦展正式發佈了旗下首款Wi-Fi 8旗艦——ROG Rapture GT-BN98 Pro八爪魚遊戲Router，再次刷新了高端Router的性能天花板。



從外觀來看，GT-BN98 Pro幾乎完整繼承了上一代GT-BE98 Pro的經典設計，標誌性的8根高增益天線、前置ROG LED面板、外露式散熱鰭片和透明側蓋都得以保留，不過其內部已經全面升級為未公開型號的Wi-Fi 8晶片組。

從外觀來看，GT-BN98 Pro幾乎完整繼承了上一代GT-BE98 Pro 的經典設計，標誌性的8根高增益天線、前置ROG LED面板、外露式散熱鰭片和透明側蓋都得以保留。（rog.asus）

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性能方面，ASUS官方宣稱，GT-BN98 Pro的中位數實際吞吐量和IoT設備覆蓋範圍均達到了Wi-Fi 7 Router的2倍（詳細參數未公布）。同時，依託Wi-Fi 8標準的多AP協調技術，它能顯著降低多設備連接時的延遲，在公寓、寫字樓等無線信號密集的擁擠環境中表現尤為出色。

當然，作為ROG家族的旗艦產品，GT-BN98 Pro也保留了ASUS標誌性的電競優化功能。其搭載的AI Game Boost系統可自動識別並優先傳輸遊戲流量，同時支持自適應QoS和GTNet專屬加速，能為不同遊戲動態分配帶寬資源，進一步降低遊戲延遲。

有線接口配置同樣豪華，它配備了4個2.5GLAN口（其中1個可兼作為 WAN）、1個1G LAN口、1個10G LAN/遊戲專用口和1個10G WAN口，兩個10G端口還支持鏈路聚合，可組成最高20Gbps的高速連接。此外，機身還提供了1個USB 2.0和1個USB 3.0接口，滿足外接存儲和打印機等擴展需求。

目前ASUS尚未公布GT-BN98 Pro的具體售價和上市日期，業內普遍預計其將在2026年第四季度至2027年第一季度正式開售。

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