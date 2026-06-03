TP-Link M8550 5G流動router評測｜AXE3600極速連線+大電超強續航｜TP-Link早前推出的 M8550 5G 流動路由器，支援最新 5G Sub-6 與 4G Cat19 規格，配合 Wi-Fi 6E 三頻高速連線，成為了不少用家穿梭兩地的網絡神器。今次記者評測將結合記者在曼谷、東京及香港本地的實測心得，解析這款產品在不同地域下的真實效能表現。



TP-Link M8550 5G深度評測

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M8550 的觸控螢幕與外型設計實用

便攜性的流動辦公潮流下，TP-Link M8550 採用了圓潤且具質感的鵝卵石外觀設計，機身大小適中且觸感細膩，能輕易放入衣物口袋或隨身包袋。機身正面配置了一塊 2.4 吋的 TFT 彩色觸控螢幕，這在日常場景中顯得極為便利。相比以往需要透過實體按鍵操作的型號，觸控螢幕讓用家能直接在機身上更改網絡設定、查看 QR Code 快速連線或管理裝置。螢幕亦能即時顯示 5G 訊號強度、剩餘數據使用量及電池百分比。在不同地方使用數據卡的用家來說，無需打開手機應用程式即可一眼確認流量狀態，能有效避免因數據超支而導致的停機風險。

去到日本旅行時，插入漫遊sim卡上網非常方便

5G 網絡在香港與海外表現出色

網絡效能是衡量 5G 路由器的核心指標。M8550 支援 5G Sub-6 網絡規格，其 5G 下載速度最高可達 3.4 Gbps。在香港本地環境下，記者配合具備高速基建的電訊商進行測試，下載速度穩定錄得超過 300Mbps 的優異成績，足以應付下載數 GB 級別的商務檔案或串流高清影片。而在泰國曼谷與日本東京出差期間，配合當地 5G 數據卡實測，平均下載速度亦能穩定維持在 100Mbps 左右。即便是在人流密集的商業區或進行視訊會議，網絡延遲依然保持在極低水平，展現出強大的頻段抓取能力與基站切換效率，確保用家在外辦公時依然能享有極致的網速保障。

100Mbps以上的上下載速度完全沒有問題

Wi-Fi 6E 規格及三頻技術優勢

M8550 配備了先進的 Wi-Fi 6E 技術，規格達到 AXE3600 水平。這意味著它支援 6GHz、5GHz 及 2.4GHz 三個頻段，總傳輸速率高達 3.6 Gbps。在實際測試中，當記者同時連接多達 32 部無線設備，包括手提電腦及智能手機時，Wi-Fi 6E 的 6GHz 頻段有效避開了傳統 Wi-Fi 的訊號干擾。機內的處理晶片能精準分配頻寬，確保每位用家在多人共享環境下依然能獲得流暢的連線。這對於需要團隊協作的小型創業單位或家庭集體外遊來說，無疑是極大的便利，避免了多裝置連線常見的網絡「塞車」現象。

可以在觸屏上看到所有設定、網速等資訊，十分方便操作。

4680 mAh 電池能否應付全日行程？

5G 網絡的高速傳輸通常會帶來較高的功耗，因此續航力表現是流動路由器的關鍵。M8550 內置了一顆容量高達 4680 mAh 的可更換鋰電池。在實際的出差行程中，記者發現 M8550 的續航力表現都算不錯，由早上10時出發前往景點，直到晚上8時回到酒店，全程開啟 5G 連線供多部裝置共享，電力依然足以支撐全日需求，官方數據亦標示最長運作時間可達 15 小時。此外，設備採用了現代化的 USB Type-C 充電介面，支援快速充電技術，用家可以與手提電腦共用充電線，進一步簡化了行李收納。

可換式大電池，用足一日都沒有問題

另有Lan、USB Type C及天線port位

智能化的管理功能是提升用家體驗的重要環節，透過安裝專屬的 TP Link 應用程式，用家可以輕鬆實現作 M8550 的全面監控。程式介面直觀地顯示了所有連線裝置的詳情，用家可以設定數據流量上限預警、管理連線清單，甚至直接在程式中讀取與回覆收到的短訊。此外，機身內置了一個 Micro SD 卡插槽，支援最高 2TB 容量。當插入記憶卡後，M8550 便化身為一個隨身微型雲端硬碟，所有連線的裝置都能隨時存取卡內的照片或商務文件。

不過唯一缺點，便是如長時間連線使用後M8550路由器機身會稍為發燙，此時會對連接手機的網速稍為下降，最好讓主機休息一會再繼續使用才更好。

總結而言，TP-Link M8550 作為一款旗艦級 5G 流動路由器，在效能、續航力與便攜性之間取得了完美的平衡。它不僅在香港本地展現出超越 300Mbps 的極速實力，在曼谷、東京等海外城市亦能穩守 100Mbps 高水準。結合最新 Wi-Fi 6E 三頻技術、32 台裝置承載量以及長達 15 小時的續航表現，解決了流動辦公與旅遊時的連線煩惱。雖然仍有一點發熱問題，及定價相較一般產品略高，但考慮到 5G 網絡的普及度與其帶來的流暢體驗，M8550 無疑是目前市場上最具競爭力且值得信賴的選擇。

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TP-Link M8550 5G 售價為 HK$2,299