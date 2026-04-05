人臉識別記得穿衣服！專家揭秘鏡頭真實拍攝範圍　小心私隱全外洩

據媒體報道，一則「人臉識別時記得穿衣服」的提醒近日登上熱搜。該提醒出自復旦大學計算與創新智能學院教授張軍平多年前的一段介紹人臉識別原理的視頻。他指出，人臉識別時，手機拍攝的畫面遠超屏幕上圓形或橢圓形框所顯示的內容，公眾應注意保護私隱。



那麼，人臉識別時手機到底會拍到哪些內容？如果畫面中除了人臉，還包含環境或其他身體部位的私隱訊息，該怎麼辦？

人臉識別時手機到底會拍到哪些內容？如果畫面中除了人臉，還包含環境或其他身體部位的私隱訊息，該怎麼辦？（unsplash@Dynamic Wang）

人臉識別時屏幕上出現的框，其實並不是拍攝和識別的範圍！

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不少人以為，人臉識別時屏幕上出現的框就是拍攝和識別的範圍，這其實是一個誤解。中國國家網絡空間安全人才培養基地副主任、資深訊息安全專家沈傳寧解釋，手機上的框僅用於引導用戶將面部對準合適位置，攝像頭實際拍攝到的是鏡頭所能捕捉到的全部畫面。

具體拍到的內容取決於鏡頭參數和拍攝距離：

廣角鏡頭拍攝範圍更大，拍攝距離較遠時則可能拍下人物全身及更多背景。

就常見手機而言，受前置鏡頭參數、自拍距離及角度限制，雖難以拍到全身，但往往會拍到面部以下的部分身體。因此，「人臉識別時記得穿衣服」並非戲言，而是為避免潛在的私隱泄露。

在不同的人臉識別場景中，特徵數據的比對方式有所不同。解鎖手機時，系統通常將提取的面部特徵與手機內存儲的機主訊息進行本地比對；而在支付驗證、銀行驗證等場景，則會將面部特徵數據發送至遠程系統進行識別，再根據返回結果判定是否通過。

無論哪種方式，比對的都是特徵數據，而非圖像本身。沈傳寧表示，正規的人臉識別流程中，不論是本地還是遠程比對，通常都不需上傳拍攝的照片或視頻，而是在手機端完成面部特徵提取並轉換為數據後再進行比對，識別系統接收到的只是數據，圖像本身不會被留存。根據相關法律法規，未經授權留存用戶圖像訊息屬於違法行為。

中國國家安全部通過官方賬號指出，人臉訊息一旦被非法收集，可能帶來嚴重危害。例如，不法分子可能利用竊取的人臉訊息冒用用戶身份進行賬戶註冊、實名認證、刷臉支付甚至網絡貸款，造成財產損失。

也有人將其用於洗錢、涉黑等違法犯罪活動，導致用戶無辜捲入，給個人財產安全、公共安全乃至國家安全帶來隱患。專家提醒，在使用一些非必要的小應用或小程序時，應儘量避免授權人臉識別，優先選擇密碼等其他登錄方式，以降低個人面部訊息被動泄露的風險。

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