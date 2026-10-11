iPhone影相變大餅臉？教你用對焦段拍美照　記住人像拍攝4大口訣

大家有沒有發現，同一個人，明明現實裏挺好看，結果一拿iPhone自拍或者拍照，臉卻突然變圓了，鼻子變大了，整個人還有點橫向膨脹？先別急着怪手機，很多時候，問題可能出在你用錯了焦段。



最典型的就是0.5×。超廣角能夠裝下更多畫面，但如果拿它近距離拍人，為了讓人物佔滿畫面，你不得不把手機貼得很近。距離一近，透視關係就會變得誇張，靠近鏡頭的鼻子、臉頰會顯得更突出，於是就容易出現「臉變大、身材變寬」的感覺。

你是否也留意到，用iPhone自拍或者拍照，臉會突然變圓了，甚至橫向膨脹了一些？（Reuters）

那拍人應該怎麼選？？？

如果是日常全身照、旅行打卡，想把人物和環境一起拍進去，1×通常更自然；如果主要拍半身照，我更推薦試試2×。

超廣角不要近距離拍人。（A生成圖片）

我目前用的是 iPhone 17 Pro Max ，它的主鏡頭支援24mm和48mm，也就是1×和2×光學品質焦段，2×拍人時，你可以稍微站遠一些，人物比例通常會更加自然，背景也會有一定的壓縮感。

如果想拍更有氛圍感的特寫，還可以嘗試4×。iPhone 17 Pro Max的4×對應100mm長焦，這個焦段本身就很適合人像拍攝。不過距離太遠或者光線太暗時，也不要為了「高級感」硬上長焦。

還有一個特別實用的小技巧：別只顧着切焦段，也要調整拍攝距離。同樣是2×，你站得太近和站得稍遠，最終的人物比例和背景關係都會不一樣。

可以記住這個簡單的公式：

環境人像用1×；

半身人像試2×；

特寫可以用4×；

0.5×儘量別貼臉拍。



下一次拍人之前，先別急着按快門，退後一步、換個焦段，說不定照片立刻就不一樣了。

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